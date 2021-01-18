توجد فى أشهر الأطباق .. ماذا يحدث للجسم بعد تناول المستكة؟

تعد المستكة من أشهر المواد التى تستخدم فى طهى الطعام خاصة اللحوم، حيث تضفى نكهة ومذاقا مميزا للأطباق الشرقية والغربية، كما يستخرج من المستكة العديد من المستحضرات الأخرى منها العلكة "اللبان" وزيت المستكة.





وإليكم أهم فوائد واستخدامات المستكة وأضرارها وآثارها الجانبية وذلك وفقا لما ذكره موقع " webmd ". ".





عسر الهضم

يبدو أن تناول علكة المستكة عن طريق الفم لمدة 3 أسابيع يحسن أعراض عسر الهضم ، بما في ذلك آلام المعدة وآلام الجزء العلوي من البطن وحرقة المعدة.





قرحة المعدة

تناول مسحوق المستكة عن طريق الفم لمدة أسبوعين يقلل الأعراض ويحسن الشفاء لدى الأشخاص المصابين بقرح الأمعاء، تظهر الأبحاث المبكرة وأن تناول مسحوق المستكة عن طريق الفم لمدة 4 أسابيع يحسن هذه النتائج لدى الأشخاص المصابين بقرحة المعدة.





يعتقد أن المستكة تساعد فى علاج بعض الأمراض الأخرى، لكن لا يوجد أدلة علمية كبيرة تؤكد هذه الاعتقادات حتى الآن، وهى:





نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية (داء كرون): تظهر الأبحاث المبكرة أن تناول المستكة عن طريق الفم لمدة 4 أسابيع يحسن الأعراض لدى الأشخاص المصابين بداء كرون.





عدوى في الجهاز الهضمي يمكن أن تؤدي إلى القرحة (هيليكوباكتر بيلوري أو بكتيريا بيلوري): تظهر الأبحاث المبكرة أن تناول علكة المستكة لمدة أسبوعين يساعد في القضاء على عدوى الملوية البوابية لدى بعض الأشخاص ، ولكن ليس جميعهم ، بعد 5 أسابيع من انتهاء العلاج، ومع ذلك ، يبدو أن تناول علكة المستكة أقل فعالية في القضاء على عدوى الملوية البوابية مقارنة بتناول مزيج من أدوية البانتوبرازول والأموكسيسيلين والكلاريثروميسين.





انتفاخ طويل الأمد (التهاب) في الجهاز الهضمي (مرض التهاب الأمعاء أو داء الأمعاء الالتهابي): تظهر بعض الأبحاث أن تناول المستكة لا يساعد في تحسين جودة الحياة لدى الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء.





عدوى خطيرة في اللثة (التهاب دواعم السن): تظهر الأبحاث المبكرة أن تنظيف الأسنان بمعجون أسنان يحتوي على زيت المستكة باستخدام فرشاة أسنان صوتية لمدة 12 أسبوعًا يقلل من تراكم البلاك ، وكذلك التورم والاحمرار ونزيف اللثة لدى الأشخاص المصابين بأمراض اللثة أفضل من استخدام فرشاة الأسنان الصوتية وحدها.





وربما تساعد المستكة فى علاج الالتهابات البكتيرية، مشاكل في التنفس وأظافر هشة والالتهابات الفطرية، والمواد الطاردة للحشرات، وآلام العضلات، و التئام الجروح، وشروط أخرى.





الآثار الجانبية للمستكة

عندما تؤخذ المستكة عن طريق الفم : آمنة لمعظم الناس عند تناوله بشكل مناسب لمدة تصل إلى 3 أشهر، قد يسبب الغثيان أو الإسهال أو الإمساك لدى بعض الأشخاص.





عند تناوله كحقنة: يعتبر مستخلص معين من المصطكي (RPh201) آمنًا عندما يتم إعطاؤه كحقنة تحت الجلد بواسطة مقدم الرعاية الصحية . يمكن أن يسبب الألم والاحمرار في موقع الحقن.





عند وضعه على الجلد : لا توجد معلومات موثوقة كافية لمعرفة ما إذا كان الم آمنًا المستكي ما هي الآثار الجانبية المحتملة.





الاحتياطات والتحذيرات الخاصة:

الحمل والرضاعة و سرطان الثدي: ليس هناك ما يكفي من المعلومات يمكن الاعتماد عليها لمعرفة ما إذا كانت غير آمنة للاستخدام عند الحوامل أو الرضاعة الطبيعية ابقي على الجانب الآمن وتجنب استخدام.





حساسية : قد يكون الأشخاص الذين لديهم حساسية من هذه النباتات لديهم أيضًا حساسية من شجرة المستكي.







