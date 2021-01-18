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فن

بـ صور نادرة .. شيرين رضا تستعيد ذكريات شبابها | شاهد

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:14 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنانة شيرين رضا صورة  لها من ألبوم الذكريات، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت شيرين رضاء على الصورة قائلة " ابتسم خلال كل ذلك".
 
وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، مع كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.

كما شاركت شيرين رضا في فيلم "الضيف"، بطولة الفيلم خالد الصاوى، أحمد مالك، جميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدوانى، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثى، كضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف  إبراهيم عيسى.

وحلت الفنانة شيرين رضا ضيفة شرف فى فيلم " الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى.

يُذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية لتكون محصلة الفيلم من الإيرادات 103 ملايين و 625 ألف جنيه.

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