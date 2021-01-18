ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

السبت القادم.. استكمال امتحانات الفرقة النهائية بكليات طب الأزهر

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:27 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة
Advertisements
محمد شحتة
أعلن الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، بدء استكمال  امتحانات المواد المتبقية لطلاب الفرقة النهائية بكليات الطب بجامعة الأزهر (طلاب وطالبات الفرقة السادسة) يوم السبت القادم الموافق 23 من يناير الجاري. 
   
وأوضح عميد كلية الطب أن هؤلاء الطلاب كانوا قد بدأوا اختباراتهم النهائية في شهر ديسمبر 2020م، وكانوا قد قاربوا على الانتهاء منها، ثم جاء قرار تعليق الدراسة المباشرة، والاستمرار في نظام التعليم الإلكتروني، إضافة إلى تعليق جميع أعمال الامتحانات. 
   
كما أوضح أبو الغيط أن قرار استكمال الامتحانات لطلاب وطالبات كليات الطب راعت فيه إدارة جامعة الأزهر برئاسة  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ مصلحة الطلاب والطالبات بجميع كليات الطب، خاصة أنهم سوف يتسلمون فترة التدريب (الامتياز) الخاصة بهم في بداية شهر مارس المقبل. 
   
وأضاف أبو الغيط أن كلًّا من: الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، يتابعان على مدار الساعة ومن خلال التنسيق الدائم والمستمر تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل الحفاظ على صحة هؤلاء الطلاب وسلامتهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ عن طريق رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها؛ سواء في الكلية أو المستشفى، وناشد عميد كلية الطب جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في أثناء الامتحانات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طب الأزهر بدمياط تنظم دورة تدريبية عن التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي

طلاب الأزهر ينظمون حملة للتبرع بالدم دعما للمستشفيات

مستشفيات جامعة الأزهر تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

شدد على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا

انتظام امتحانات الدراسات العليا في كليات الطب بجامعة الأزهر

تعليق امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر

ترشيحاتنا

بعد انفصالهما.. ماذا قالت دينا الشربيني عن عمرو دياب؟

شهيرة تكشف سر ترك محمود ياسين لحيته طويلة في أيامه الأخيرة

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

السودان يقرع ناقوس الخطر حيال سد النهضة: يهدد حياة 20 مليون شخص

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

هل ينجو بايدن من الطوفان؟.. الدولة العميقة تؤيد ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا اللى أكلت الجبنة .. عندما نافست ميتسوبيشي «كريستالة» كريم عبد العزيز في «أبو على» | صور

السيارة المشؤومة.. سر هدية أدولف هتلر للملك فاروق | صور

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور