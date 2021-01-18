أنا اللى أكلت الجبنة .. عندما نافست ميتسوبيشي «كريستالة» كريم عبد العزيز في «أبو على» | صور

"مين فيكو اللي أكل الجبنة .. أقولك أنا اللي أكلت الجبنة.. أهو كيفي كده .. اللي فضحانا على الفضائيات.. كفاية ريش بقى أنا تعبت .. مريم مريم .. أمين ولد أبو جليل ولا أمين ولد الطحاوي" .. إيفيهات رسمت البهجة على وجوه المشاهدين في واحد من أبرز أفلام الألفية، هو فيلم " أبو علي" للنجم كريم عبد العزيز، والذي بفضله سطع في سماء الكوميديا وسط فناني جيله، واستطاع أن يستحوذ على مكانة خاصة منفردًا بها في قلوب المشاهدين دون منافس.





حاز فيلم أبوعلي على شهرة كبيرة وانتشار واسع بمجرد عرضه في دور السينما، فبين الكوميديا والدراما والأكشن، حيث جذب فئات مختلفة من الجمهور، الذين شاهدوه مرارًا وتكرارًا ، حتى أنه بمجرد المرور به على الشاشة الصغيرة، يتسمر أمامه المشاهد مسترجعًا هذه الأحداث المختلفة التي تختلط بالكوميديا والأكشن والرومانسية، متأثرًا بمشاهد الحب بين بطلي العمل وهم الفنان كريم عبد العزيز والفنانة منى زكي، اللذان ظهر بينهما انسجامًا واضحًا في العديد من المشاهد وخاصة مشهد اللقاء الأول.





اعتمد مشهد اللقاء الأول بين البطلين حسن وسلمى على سيارة ، كانت حدثًا رئيسيًا في القصة، حيث اضطرت الظروف لسرقة حسن قطعة أثرية من مهرب آثار، ثم الهرب بها ليقع في فخ مطاردة الضابط المرتشي سعيد العراقي، فيقوم حسن بإلقاء صديقه أمين أمام سيارة قادمة على الطريق، هربًا من الضابط سعيد المشرف على نقطة التفتيش المرورية.





للعلم فهذه السيارة كانت حديث جيل الألفية الثانية، والتي اشتهرت بلقب الكريستالة، حيث بدأت شركة متسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات في إصدار ميتسوبيشي لانسر "كريستالة" في الفترة ما بين عامي 2000 إلى 2003، وتوفرت بعدة إصدارات من المحركات، أولها بسعة 1300 سي سي متصل بناقل حركة يدوي الأداء، يتميز في اقتصاديته لاستهلاك الوقود.





زودت أيضا بمحرك آخر بسعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، ومحرك ثالث يأتي بسعة 2000 سي سي، لكنه أكثر انتشارًا في دول الخليج العربي و دول أخرى، بينما يندر تواجده في الإصدارات المصرية.





جدير بالذكر أن فيلم " أبو علي " بطولة كل من " كريم عبدالعزيز، منى زكي، طلعت زكريا، خالد الصاوي، انتصار، إنعام سالوسة، سعيد طرابيك، عبدالله مشرف، أحمد فؤاد سليم، نادية العراقية" ومن تأليف بلال فضل، وإخراج أحمد نادر جلال، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 19 يناير من العام 2005.