رئيس الكتائب اللبنانية يتهم حزب الله بممارسة سياسة الترهيب والاغتيالات

هاجم رئيس حزب الكتائب اللبناني، سامي جميل، اليوم الإثنين، حزب الله اللبناني، واتهمه بممارسة سياسة الترهيب والترغيب.





وقال "جميل"، في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية، إن " حزب الله يمارس سياسة الترهيب والترغيب، فسلسلة الاغتيالات كانت الترهيب كما في 7 مايو، والقمصان السود، والترغيب كان من خلال التسوية".





وأضاف أنه "لم يعد لدى الحزب ثقة بالقوات اللبنانية فهم من المنظومة السياسية التي حكمت البلد وأوصلته إلى ما هو عليه فهم جزء من التسوية التي أوصلت الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية وقاموا بالتصويت على الموازنات المتعاقبة وعلى القانون الانتخابي الذي أوصل حزب الله على السلطة كما صوتوا على الضرائب".





وتابع "حان الوقت للتوقف عن العمل بطريقة انتهازية وحان الوقت للعمل بطريقة رصينة وصادقة بعيدة عن الغش.. القوات اللبنانية تغير مواقفها وفق مصلحتها ووفق حساباتها، فعندما راهنت القوات على العهد كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صالحا واليوم حصل العكس، بالنسبة لي هناك مشكلة ثقة والتي يسببها الأداء".



