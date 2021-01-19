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سيارات

تعرف على مواصفات وأسعار وحش الطرق الوعرة .. جيب جراند شيروكي موديل 2020

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:30 ص
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي 2020
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صبري طلبه
اشتهرت شركة جيب الأمريكية بإنتاج سيارات ذات طبيعة خاصة من حيث الأداء و طرق الدفع، وذلك طوال فترة تاريخها العريق، ومن داخل الأسطول الضخم  تأتي النسخة العملاقة جيب جراند شيروكي موديل 2020، حاملة معها العديد من المفاهيم الفنية والتقنية.

تعتمد جيب جراند شيروكي على منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك ثماني الأسطوانات، سعة 5700 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 360 حصان، وعزم أقصى للدوران 520 نيوتن / متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

وبفضل هذه القدرات الفنية، تستطيع جيب جراند شيروكي أن تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 8.7 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 12.7 لتر عندما تسير لمسافات تقدر بـ 100 كم.

حصلت السيارة على حزمة متطورة من وسائل الأمن والسلامة والتي شملت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج ESP الخاص بالتوازن الإلكتروني، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن أمامية و خلفية لسهولة اصطفاف السيارة و حمايتها، و نظام متابعة ضغط الإطارات، و كاميرا خلفية تتصل بشاشة ملونة تعمل باللمس، تقوم بعرض الوسائط المتعددة والخرائط تدعم التطبيقات الذكية Apple Carplay و Android Auto.

تمتعت أيضا بمقود حركة مزود بالعديد من وسائل الرفاهية والتحكم، و رز إيقاف و تفعيل المحرك، ومقاعد من الجلد، و مثبت سرعة، و فتحة سقف كهربائية.

اعتمدت جيب على تصميم عملاق وقوي كعادتها، و ترتكز على عجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم فريد، و مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، و شبكات هوائية مكونة من 7 مقاطع تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2020 نحو : مليون و100 ألف جنيه.
تعرف على مواصفات وأسعار وحش الطرق الوعرة .. جيب جراند شيروكي موديل 2020
تعرف على مواصفات وأسعار وحش الطرق الوعرة .. جيب جراند شيروكي موديل 2020
تعرف على مواصفات وأسعار وحش الطرق الوعرة .. جيب جراند شيروكي موديل 2020
تعرف على مواصفات وأسعار وحش الطرق الوعرة .. جيب جراند شيروكي موديل 2020
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