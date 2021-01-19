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بين الناس

أأهالي منشأة أمين إسماعيل بالبحيرة يطالبون بلجنة فنية لمعاينة محطة الصرف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:56 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أشرف صابر، من أهالي قرية منشأة أمين إسماعيل التابعة لمركز كوم حمادة محافظة البحيرة، بمدير عام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وذلك عبر خدمة الشكاوى الخاصة بموقع "صدى البلد"، الموافقة على إرسال لجنه فنيه لمعاينة محطة رفع الصرف الصحي بقرية منشأة أمين إسماعيل. 

يقول المواطن في رسالته: "قام أهالي القرية بجمع مبلغ 400 ألف جنيه بالجهود الذاتية لتوفير قطعة أرض لإقامة مشروع الصرف الصحي والمبلغ موجود في البنك لصالح المشروع لكن مع تغيرات المحافظين ورؤساء المدن كل الوعود تلاشت وأصبحت مستحيلة".

وأضاف : "لذلك نناشد مدير عام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، الموافقة على إرسال لجنه فنيه لرفع مناسب محطة رفع الصرف الصحي بقرية منشأة امين إسماعيل مركز كوم حمادة الموقع الجديد على مساحة ٥٤٢ مترًا مربعًا بالحدود المذكور بالخطاب المرسل ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٠ حيث تمت المعاينة من لجنة الصحة والبيئة بالقاهرة على الموقع ولم يتم عمل معاينه حتى تاريخه مع العلم بأن القريه مدرجه في خطة الهيئة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وعليه نرجو إرسال لجنه حتى يتسنى للجهات التنفيذية السير في إجراءات التخصيص".

للتواصل مع القارئ من خلال رقم  
01277010066

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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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