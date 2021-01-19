استهداف مواقع للحشد الشعبي شمال بابل العراقية

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجارات في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل العراقية.





ونقلت وسائل إعلام عراقية أنباء عن أن سبب هذه الانفجارات هو استهداف عدة مواقع للحشد الشعبي العراقي.





فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية شملت نشر قواتٍ وتكثيفَ التواجد الأمني.





وأضاف الصحاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الحكومة العراقية تواصل التحقيق بخصوص استهداف البعثات الدبلوماسية.



