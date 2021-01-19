أغنية افرح.. أول دويتو بين أحمد سعد ووائل الفشني

طرحت شركة مزيكا قبل قليل، أول دويتو غنائي بين الفنان أحمد سعد والفنان والمنشد وائل الفشني، على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.





يذكر أن أغنية "إفرح" من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.



