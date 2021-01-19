أضافوا أسماء متوفين ومتقاعدين للشيكات.. "التأديبية" تعاقب رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومساعديه

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية فساد مالي وإداري داخل إقليم شرق الدلتا الثقافي، بعد أن سهل رئيس الإقليم ومساعدوه الاستيلاء على المال العام عن طريق التلاعب في الإجراءات المخزنية حيال الشيكات ووضع أسماء المتقاعدين والمتوفين وآخرين لتسهيل الاستيلاء علي مستحقاتهم بعد تزوير توقيعاتهم.





تضمنت أوراق القضية رقم 246 لسنة 60 قضائية عليا التي انتهت فيها المحكمة إلى إدانة رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومسئولين آخرين من مساعديه لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وارتكابهم ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة





شمل الحكم مجازاة مسئول غرفة الحفظ بإقليم شرق الدلتا الثقافي بغرامة تعادل أجر شهر من راتبه الأساسي عند انتهاء خدمته، لاشتراكه مع رئيس الإقليم وآخرين من زملائه في تسهيل الاستيلاء علي المال العام بأن قام بإضافة أصناف لعهدة المخازن بالمخالفة للحقيقة والواقع، ولم يقم باتخاذ الإجراءات المخزنية حيال 9 شيكات





وتغريم مدير شئون العاملين بالإقليم بما يعادل شهرين من الأجر الأساسي له عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت أنه اتخذ إجراءات صرف مكافأت على استمارة 50 ع ح رغم أن الصرف يتعين أن يكون على استمارة 132 ع ح، وأنهى إجراءات صرف 4 مستندات دون وجود أرقام كشوف الموافقة على صرف المبالغ بتلك المستندات، واعتمد كشف المكافآت فرع منيا القمح وبه اسم سماح احمد عبدالنبي رغم كونها ليست من العاملين، بالإضافة إلى عدم حصر المبالغ التي تم صرفها للبعض الآخر بالفروع دون علمهم، كما أستخرج شيكات للعاملين بفروع الشرقية وكفر الشيخ ودمياط بإسم مندوب صرف الإقليم رغم وجود مندوب صرف لكل فرع، مما أدى الى اشتراكه في ارتكاب جريمة الاختلاس.





وقضت المحكمة بخصم أجر 15 يوم من راتب مديرة الحسابات لإهمالها في الإشراف علي أعمال مراجع الحسابات ورئيس المراجعة مما أدى الى استخراج الشيكات وصرفها دون استيفاء الأوراق بالمخالفة للائحة المالية، كما أهملت في الإشراف علي أعمال إدارة الحسابات.





وخصم 15 يوم من راتب هانم مسئول شئون العاملين والاستحقاقات لقيامها بتضمين كشوف المكافآت الخاصة بفرع منيا القمح بأسماء ليست من ضمن العاملين بالإقليم، وحررت استمارات مكافآت لفروع الشرقية ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية دون علم تلك الفروع بهذه المكافآت بقصد الاستيلاء عليها، ولم تقم بخصم الضريبة النسبية علي مستندات الصرف بالمخالفة للقانون، وسهلت الاستيلاء على المال العام بالتوقيع علي كشوف المكافآت رغم وجود أسماء عاملين محالين للمعاش وآخرين متوفين مما ترتب عليه استيلاء رئيس الإقليم والأمين العام على المال العام.





ومعاقبة مدير إدارة بالإقليم بخصم أجر 15 يوم من راتبها بعد ثبوت أنها لم تقم بمراجعة كشوف المكافآت، الأمر الذي ترتب عليه تضمين الكشوف أسماء ليست من العاملين بالإقليم، وتقاعست عن متابعة أعمال مسئول الاستحقاقات بالإقليم مما ترتب عليه تحرير استمارات مكافآت الفروع دون علمهم تلك الفروع بهذه المكافآت.





وتغريم رئيس الإقليم بما يعادل 10 أيام من الأجر الأساسي لاشتراكه في استعمال كشوف صرف المكافآت الخاصة بالعاملين بالإقليم وفروعه لتسهيل الاستيلاء على هذه المكافآت.





كما قضت المحكمة ببراءة السيد السعيد إبراهيم، مدير الشئون المالية وحسين حامد علي، رئيس المخازن وأيمن محمود محمد، محاسب وعصام محمد إبراهيم، رئيس قسم التكنولوجيا بعد ثبوت عدم اشتراكهم في المخالفات.