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اقتصاد

بضغط سهم الحديد والصلب.. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:34 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وذلك بضغط من تراجع سهم شركة الحديد والصلب المصرية على المؤشر الرئيسي.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11440 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2296 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13917 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4401 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3248 نقطة.
 
في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 3 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم .
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