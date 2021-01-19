ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. ألسن عين شمس تنظم ندوة حول سوق العمل في مجال الترجمة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:57 ص
صدى البلد
Advertisements
باسنتي ناجي
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ووحدة متابعة الخريجين، بالتعاون مع المدرسة العربية للترجمة، ندوة للطلاب والخريجين بعنوان "سوق العمل في مجال الترجمة"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف دكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة نهلة راحيل مدير الوحدة، يحاضر بها  الدكتور حسـام الديـن مصطفى، رئيس جمعية المترجمين واللغويين المصريين.

اقرأ أيضا:

وتقام الندوة للطلاب والخريجين بعنوان "سوق العمل في مجال الترجمة"، في تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٩يناير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وكان قد أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتور تامر راضي رئيسا لمجلس قسم الاقتصاد بكلية التجارة لمدة عام، وتعيين الدكتور نهلة كمال رئيسا لمجلس قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة حتى بلوغ السن القانونية.

كما أصدر المتيني، قرارًا بتجديد تعيين د.خالد عادل رئيسا لمجلس قسم الاشغال العامة بكلية الهندسة لمدة عام، و تجديد تعيين الدكتور امل مبروك رئيسا لمجلس قسم الفلسفة بكلية الآداب لمدة عام، وتجديد تعيين الدكتور محمود كمال رئيسا لمجلس قسم هندسة القوي الميكانيكية بكلية الهندسة لمدة عام، تجديد تعيين الدكتور وائل فكري رئيسا لمجلس قسم الفزيقا والرياضيات بكلية الهندسة حتى بلوغ السن القانونية.

وأصدر رئيس الجامعة قرارا بقيام الدكتور ابراهيم نايل بعمل رئيس مجلس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق لمدة عام وكذلك قيام الدكتور طه غازي بعمل رئيس مجلس قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق لمدة عام.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قرارات جديدة لعدد من كليات جامعة عين شمس

الترجمة المؤسسية ندوة بألسن عين شمس

المتيني يضم المختارين ضمن أفضل علماء العالم بمجلس جامعة عين شمس البحثي

الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة ينظم حملة توعية بأهمية التبرع بالدم

ممدوح الدماطي قائما بأعمال عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس

تعليمات مهمة لطلاب وحدة متابعة الخريجين والتدريب المهني بـ ألسن عين شمس

ترشيحاتنا

الحكمة من الاستغفار بعد التسليم من الصلاة .. الإفتاء توضح

أخبار الرياضة.. الوزارة تتوعد المخطئ في أزمة تورتة نادي الجزيرة .. وتفاصيل إقامة بعثة الأهلي في مونديال الأندية

من 8 لـ 9 أيام.. الصحة العالمية: مصابو كورونا أكثر نقلا للعدوى خلال هذه المدة

نهاية العالم.. الشمس تهدد الأرض بالاحتراق

شاهد.. ما فعله زلزال الأرجنتين المرعب ليلًا

البرلمان يتدخل لإعادة المستبعدين من بطاقات التموين وزيادة حصة الفرد من الخبز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبحرت من دولة لأخرى.. العثور على رسالة كُتبت منذ 16 عامًا في زجاجة مجمدة |شاهد

أسباب خروج رائحة كريهة من مكيف السيارة و كيفية التخلص منها.. فيديو

من بينها الملعقة الباردة.. 6 نصائح للتخلص من الهالات السوداء