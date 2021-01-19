اليوم.. ألسن عين شمس تنظم ندوة حول سوق العمل في مجال الترجمة

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ووحدة متابعة الخريجين، بالتعاون مع المدرسة العربية للترجمة، ندوة للطلاب والخريجين بعنوان "سوق العمل في مجال الترجمة"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف دكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة نهلة راحيل مدير الوحدة، يحاضر بها الدكتور حسـام الديـن مصطفى، رئيس جمعية المترجمين واللغويين المصريين.





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وتقام الندوة للطلاب والخريجين بعنوان "سوق العمل في مجال الترجمة"، في تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٩يناير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وكان قد أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتور تامر راضي رئيسا لمجلس قسم الاقتصاد بكلية التجارة لمدة عام، وتعيين الدكتور نهلة كمال رئيسا لمجلس قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة حتى بلوغ السن القانونية.