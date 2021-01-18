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تعليم

تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:32 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتور تامر راضي رئيسا لمجلس قسم الاقتصاد بكلية التجارة لمدة عام، وتعيين الدكتور نهلة كمال رئيسا لمجلس قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة حتى بلوغ السن القانونية.

كما أصدر المتيني، قرارًا بتجديد تعيين د.خالد عادل رئيسا لمجلس قسم الاشغال العامة بكلية الهندسة لمدة عام، و تجديد تعيين الدكتور امل مبروك رئيسا لمجلس قسم الفلسفة بكلية الآداب لمدة عام، وتجديد تعيين الدكتور محمود كمال رئيسا لمجلس قسم هندسة القوي الميكانيكية بكلية الهندسة لمدة عام، تجديد تعيين الدكتور وائل فكري رئيسا لمجلس قسم الفزيقا والرياضيات بكلية الهندسة حتى بلوغ السن القانونية.

وأصدر رئيس الجامعة قرارا بقيام الدكتور ابراهيم نايل بعمل رئيس مجلس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق لمدة عام وكذلك قيام الدكتور طه غازي بعمل رئيس مجلس قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق لمدة عام.

من جانب آخر، وقع كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بحضور الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب وعدد من قيادات وأئمة وزارة الأوقاف.

ويهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات في عدد من المجالات، من خلال الاستعانة بالأساتذة والخبراء المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، وذلك انطلاقًا من أهمية التدريب في حياة الفرد وانعكاسه على المجتمع، وحرصًا على توسيع قاعدة التواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف المؤسسات العلمية والثقافية والمدنية.

وتشمل مجالات التعاون المشترك تدريب الأئمة والواعظات في مجالات اللغة العربية وآدابها، ودورة للإرشاد النفسي وعلم الاجتماع بالإضافة إلى دورة للمهارات الإعلامية.

واختتمت مراسم توقيع البروتوكول بتبادل الدروع.
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