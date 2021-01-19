غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي





وأعلن اتحاد الكرة، أمس، الاثنين، إيقاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، علي خلفية مشادته مع حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي بمسابقة الدوري.





وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي:" يوجد حالة غليان في النادي الأهلي بسبب قرار إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات".





وتابع شوبير:" بالنسبة لي لا يفرق معي عقوبة إيقاف محمد الشناوي جتى ولو كانت 12 لقاء، أنا أحترم القرارات، ولكن ما يفرق معي هو التخبط الذي حدث في الأمر، مثلا عقب مباراة السوبر عندما اجتمعت اللجنة وقررت عقوبات قاسية على كهربا وعلى شيكابالا وإمام عاشور، وتقدمت الاندية بتظلمات وتم تخفيف العقوبة، كان وقتها يوجد لجنة تسمى بلجنة الانضباط والمفروض أنها موجودة ولكن على الورق".





وتابع شوبير:" عندما جاء مازن مرزوق أعاد هذه الأمر إلى لجنة المسابقات، وهذا خطأ لأننا ليس لدينا لجنة مسابقات، ونحب أن يكون لدينا دائما سياسية الرجل الأوحد".





واستطرد شوبير:" الأهلي يستند إلى تقرير الحكم والمراقب والذي لم يدين محمد الشناوي في تقريره، لكن اللجنة الأحادية قالت أنها أخذت بتصوير التلفزيون، وجاء رد الأهلي بأنه لا يوجد شيئ في تصوير التلفزيون".





واختتم شوبير:" محمد سلامة حكم المباراة قال أنه لم يكتب شيئ، بل أن أحد الزملاء الإعلاميين أكد أن الحكم أكد أن ما حدث من الشناوي كان رد فعل طبيعي، ولذلك لم أكتب شيئ في تقريري".

















هاجم الإعلامي أحمد شوبير اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، بعد قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز.