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أخبار العالم

نحن أمام وباء لا يرأف بأحد .. سعد الحريري يوجه رسالة عاجلة للبنانيين بسبب كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:36 ص
سعد الحريري
سعد الحريري
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محمود نوفل
وجه رئس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، نداء عاجلا إلى اللبنانيين بشأن فيروس كورونا المستجد ، مشددا على ضرورة التزام المنازل والتوقف عن كل أشكال الاختلاط والأنشطة، حيث قال: "نحن أمام وباء لا يرأف بأحد". 

كما دعا الحريري، في رسالة عاجلة له ، الجميع الي التزام المنازل والتوقف عن كل اشكال الاختلاط والأنشطة، كما حث كل الحزبيين والمناصرين في تيار المستقبل ومحبي الشهيد رفيق الحريري الالتزام والامتناع عن تنظيم أي ‏أنشطة مع اقتراب ذكرى اغتياله، بما في ذلك التجمع امام الضريح وعقد الندوات والمهرجانات.

وفي سياق اخر أكد الحريري ،أن هناك مسؤولية أخلاقية تقع على المقتدرين في كل الطوائف والمناطق والأحزاب للتضامن والتعاون على مساعدة المحتاجين ورفع جائحة العوز والجوع عن المواطنين.
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