نحن أمام وباء لا يرأف بأحد .. سعد الحريري يوجه رسالة عاجلة للبنانيين بسبب كورونا

وجه رئس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، نداء عاجلا إلى اللبنانيين بشأن فيروس كورونا المستجد ، مشددا على ضرورة التزام المنازل والتوقف عن كل أشكال الاختلاط والأنشطة، حيث قال: "نحن أمام وباء لا يرأف بأحد".





كما دعا الحريري، في رسالة عاجلة له ، الجميع الي التزام المنازل والتوقف عن كل اشكال الاختلاط والأنشطة، كما حث كل الحزبيين والمناصرين في تيار المستقبل ومحبي الشهيد رفيق الحريري الالتزام والامتناع عن تنظيم أي ‏أنشطة مع اقتراب ذكرى اغتياله، بما في ذلك التجمع امام الضريح وعقد الندوات والمهرجانات.



