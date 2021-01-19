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حوادث

الإعدام شنقا لعاطل متهم بقتل مواطن أمام طفلته بالشرقية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:51 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم  فى جلستها المنعقدة اليوم، حكمها بالإعدام شنقا لعاطل متهم بقتل مواطن أمام طفلته الصغيرة وسرقة دراجته البخارية، بدائرة الصالحية الجديدة.


تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم الصالحية الجديدة وصول " ناجى م" إلى مستشفى الصالحية مصابا بطلق ناري اسفل البطن وتوفي متأثرا بإصابته.


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وأكدت التحرات انه أثناء إستقلال المجني عليه دراجته النارية رفقة طفلته الصغيرة "سماح" إستوقفة شخصان لسرقة  الدراجة النارية لكن المجني عليه لم يستجب لهم، فقام المتهمين بإشهار سلاحًا ناريًا بندقية آلية فى وجه المجنى عليه وطلبا منه النزول من الدراجة النارية وتركها لهم، لكن المجنى عليه لم يستجب لهم، فقام المتهم الثانى بجذب الطفلة من على الدراجة النارية وقام احد المتهمين بإطلاق عيار نارى أستقر أسفل منطقة البطن وأرداه قتيلًا أمام طفلته الصغيرة.

 

وأضافت التحريات أن المتهم "خالد س " وآخرين "سبق محاكمتهما" وراء ارتكاب الواقعة و أنهم كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص فى وقائع سرقات الدراجات النارية باستخدام الأسلحة النارية الآلية و أنهم قاموا بقتل المجنى عليه لسرقة دراجته النارية .

 

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة والتي قررت إحالتهم محبوسين علي ذمة القضية رقم 3494 لسنة 2016 جنايات الصالحية الجديدة والمقيدة برقم 2085 لسنة 2016 كلى شمال الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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