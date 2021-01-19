وكيل الصحة بالشرقية يوجه برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.





أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قام الفريق الطبي بقسم جراحة المناظير بمستشفي الإبراهيمية المركزي، بإجراء ٢ عملية جراحية بإستخدام المنظار الجراحي، بمشاركة أطباء جراحة المناظير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، حيث تم إجراء استئصال المرارة بالمنظار، بعد إجراء الفحوصات والآشعة اللازمة، والحالات الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، تحت إشراف مدير المستشفي.





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وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.





كما قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بجولة ميدانية لمتابعة المنشأت الطبية بمركز ومدينة ههيا، حيث كانت الزيارة الأولي لمشروع مستشفي الكبد والجهاز الهضمي بههيا، والذي تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والميكانيكية بتكلفة تقديرية بلغت ١٣٠ مليون جنيه، تابع خلالها تجهيز المستشفي من وزارة الصحة والسكان، بالتجهيزات الطبية وغير الطبية، علي عدة مراحل، وقام وكيل الوزارة بمتابعة تسكين هذه التجهيزات بالأقسام المختلفة بالمستشفي.





كما تفقد خلال الزيارة الثانية الأعمال الإنشائية لوحدة طب الأسرة بالمهدية التابعة للإدارة الصحية بههيا، حيث يتم إحلال وتجديد الوحدة بتكلفة تقديرية تصل لـ٥ ملايين جنيه، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتجهيز الوحدة، ودخولها الخدمة في أسرع وقت.





وكانت الزيارة الثالثة للمركز الطبي بههيا، تابع خلالها خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين به، وانتظام سير العمل بالمركز، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، ومتابعة سجل الترددات لخدمات طب الأسنان، والتطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة، ورعاية الأمومة والطفولة، ومتابعة الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية، وأكد علي سرية النتائج، وحسن المعاملة، وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالسيدات علي برنامج المبادرة الرئاسية.





كما تفقد ديوان الإدارة الصحية بههيا، ومخزن الأدوية الخاص بالإدارة، وتم التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما وجه بعمل دراسة لنقل مقر الإدارة الصحية، إلي مبني مخزن الأدوية الجديد بعد إستكمال تطويره، والذي تبلغ مساحته ١٥٠م.





وشدد "مسعود" أثناء الزيارة علي أهمية إتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، مؤكدا علي الإلتزام بتطبيق أعمال الجرد والتطهير اليومية بكافة منافذ تقديم الخدمات الطبية بالإدارة الصحية بههيا.