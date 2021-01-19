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التضامن لأول مرة في التاريخ تصدر هذا القرار .. تعرف عليه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:14 م
وزارة التضامن الإجتماعى
وزارة التضامن الإجتماعى
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي ومشرف برنامج فرصة، إن وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارات لأول مرة في تاريخ الوزارة؛ حيث يجتمع الدعم النقدي المشروط مع المشروع المقدم من قبل برنامج فرصة تحت مبادرة تكافل وكرامة المشمولة برعاية الفئات الأكثر فقرا احتياجا، وذلك لتشجيع الناس أكثر على الإنتاج ممن لديهم القدرة على العمل.

ولفت إلى ان الوزارة تعمل حاليا من خلال برنامج فرصة إلى تمكين الأشخاص القادرة على العمل ليكونوا أصحاب عمل من خلال ادراجهم في سلاسل القيمة، وتركز في المقام الأول على مستفيدي تكافل وكرامة لتطبيق البرنامج، وهذا بهدف مكافحة الفقر والقضاء عليه، لذلك استهدفوا من تكافل وكرامة الفئة القادرة على العمل ومن يتلقوا الدعم النقدي المشروط.

وتابع عاطف الشبراوي، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة تضم 30 مليون مواطن، ولكن المستفيدين منها 15 مليون تقريبا، لافتا الي ان هناك مشروع ممول من البنك الدولي به 50 ألف مستفيد من 6 محافظات مختلفة في الصعيد و2 في الدلتا، وباقي المحافظات ممولة من مشاريع مختلفة من ميزانية الوزارة مثل مشروع سلاسل القيمة بكفر الشيخ.

وأشار إلى أنه تم تسليم 640 مشروعًا بـ محافظة كفر الشيخ، وتضم تلك المشاريع مجموعة من أسر تكافل وكرامة، والتي كان محددًا لها الحصول على ما يتراوح بين 450 و700 جنيه شهريًا على حسب أفراد الأسرة، إضافة إلى أن الوزارة قامت بإعطاء كل أسرة 120 دجاجة بياضة وبطارية، مما ساعد الأسر إلى إنتاج 100 بيضة يوميًا لكل أسرة، موضحًا أن الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة لوزارة الزراعة فضل أن تكون الدجاجات من سلالة مصرية خالصة.

وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة الذي بدأ منذ عام 2015 استطاع ان يقوم بعمل طفرة في التعامل مع الفئات التي تحتاج كفالة، واشاد بالبرنامج البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية الاخرى، ووصل عدد المكفولين في البرنامج 3.6 مليون أسرة، اي ما يعادل 15 مليون مواطن، لافتا الي ان منهم 40% في سن العمل وقادرين على العمل، ليس لديهم اي سبب يمنع الا قلة الإمكانيات والموارد.
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