مدير إدارة المركبات: وصلنا للاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية المصرية

قال اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، إن الصناعات الدفاعية المصرية حققت الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات العسكرية، مع إمكانية تصدير بعض الطرازات للدول الصديقة والشقيقة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال حواره مع الغعلامية رانيا هاشم في برنامج “ البعد الرابع ” المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المعارض العسكرية الدولية والمحلية أظهرت تطور القدرات التصنيعية لمصر، وأن الوفود الأجنبية تتابع عن كثب جودة المنتجات العسكرية المصرية وقدرتها على تلبية متطلبات القوات المسلحة.

وأكد مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة ، أن عمق الصناعة العسكرية في مصر أصبح محصنًا بالقدرات المحلية والمهارات الوطنية، مشيرًا إلى أن الإدارة قادرة على تصميم وإنتاج أي معدة وفق الاحتياجات الدفاعية مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والدقة.