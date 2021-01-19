حسان دياب يلتقي سعد الحريري فهل يقترب تشكيل الحكومة اللبنانية؟

كشفت تقارير صحفية لبنانية عن لقاء يجمع بين ‏رئيس حكومة تصريف الأعمال ‎حسان دياب ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.





وذكرت التقارير اللبنانية أن دياب سيزور الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط.





وكان رئس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، في وقت سابق من صباح اليوم وجه نداء عاجلا إلى كل اللبنانيين بشأن فيروس كورونا المستجد حيث شدد علي ضرورة التزام المنازل والتوقف عن كل أشكال الاختلاط والأنشطة، حيث قال " فنحن أمام وباء لا يرأف بأحد".





كما دعا الحريري في رسالة عاجلة له الجميع الي التزام المنازل والتوقف عن كل اشكال الاختلاط والأنشطة لأننا امام وباء لا يرأف بأحد.





حث الحريري كل الحزبيين والمناصرين في تيار المستقبل ومحبي الشهيد رفيق الحريري الالتزام والامتناع عن تنظيم أي ‏أنشطة مع اقتراب ذكرى اغتياله، بما في ذلك التجمع امام الضريح وعقد الندوات والمهرجانات.





وفي سياق اخر أكد الحريري أن هناك مسؤولية أخلاقية تقع على المقتدرين في كل الطوائف والمناطق والأحزاب للتضامن والتعاون على مساعدة المحتاجين ورفع جائحة العوز والجوع عن المواطنين.



