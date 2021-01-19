قلق بالأهلي من إمكانية غياب وليد سليمان عن مونديال العالم للأندية





تسود حالة من القلق الشديد داخل الأهلي بسبب إمكانية غياب وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول للكرة عن مونديال العالم للأندية التي ستنطلق 4 فبراير في الدوحة .





وتعرض وليد سليمان للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الماضية أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث غادر ملعب اللقاء في الشوط الأول.





وحصل وليد سليمان على راحة سلبية من التدريبات بالأمس، حيث أجرى أشعة رنين وسونار مساء أمس الاثنين، وينتظر حسم موقفه النهائي وتحديد مدة غيابه عن الملاعب وإن كانت الدلائل تشير إلى صعوبة لحاقه بمونديال الأندية.





ويخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري.





ومن المقرر أن يكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة ذئاب الجبل .





ويقوم الجهاز الفني للفريق بتجهيز علي لطفي لحراسة المرمي في تلك المباراة بعد قرار لجنة المسابقات بإيقاف محمد الشناوي.



