أدوية مذيبة للبلغم فور تناولها

أدوية مذيبة للبلغم.. من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بالأخص مع قدوم فصل الشتاء وزيادة الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، فيعد المخاط المعروف أيضًا باسم "البلغم".

لذا نقدم لك عزيزي القارئ، فى هذه السطور أدوية مذيبة للبلغم.



أدوية مذيبة للبلغم



يقول بعض الأطباء إن شرب الماء هو أفضل طريقة للتخلص من المخاط، ولكن يمكنك أيضًا استخدام الأدوية مثل guaifenesin، يخفف هذا الدواء من التصريف لذلك يسهل إزالته التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا لهذا الدواء هو الغثيان والقيء، مثلما أفاد موقع webmd.

اخلطي كوبًا من الماء مع 1/2 إلى 3/4 ملعقة صغيرة من الملح، حيث يعمل الماء الدافئ بشكل أفضل لأنه يذيب الملح بسرعة أكبر، ومن الجيد أيضًا استخدام المياه المفلترة أو المعبأة التي لا تحتوي على الكلور المهيج، ارتشف القليل من الخليط وقم بإمالة رأسك للخلف قليلًا دع المزيج يصل في حلقك دون شربه وانفخ الهواء برفق من رئتيك للغرغرة لمدة 30-60 ثانية ، ثم ابصق الماء كرر حسب الحاجة، وذلك حسبما كشف موقع healthline.

اخلطي كوبًا من الماء مع 1/2 إلى 3/4 ملعقة صغيرة من الملح، حيث يعمل الماء الدافئ بشكل أفضل لأنه يذيب الملح بسرعة أكبر، ومن الجيد أيضًا استخدام المياه المفلترة أو المعبأة التي لا تحتوي على الكلور المهيج، ارتشف القليل من الخليط وقم بإمالة رأسك للخلف قليلًا دع المزيج يصل في حلقك دون شربه وانفخ الهواء برفق من رئتيك للغرغرة لمدة 30-60 ثانية ، ثم ابصق الماء كرر حسب الحاجة، وذلك حسبما كشف موقع healthline.

حبوب مذيب للبلغم وموسع للشعب الهوائية

كشف موقع healthline عن بعض الأدوية الموصوفة إذا كنت من البلغم، المحلول الملحي مفرط التوتر هو علاج يتم استنشاقه من خلال البخاخات يعمل عن طريق زيادة كمية الملح في ممراتك الهوائية، يأتي في نقاط قوة مختلفة ويمكن استخدامه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق، يوفر هذا العلاج راحة مؤقتة فقط وقد يتسبب في بعض الآثار الجانبية ، مثل السعال أو التهاب الحلق أو ضيق الصدر.



Dornase-Alfa (Pulmozyme) هو دواء مخفف للمخاط يستخدم غالبًا من قبل الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، أنت تستنشقه من خلال البخاخات كما أنها مناسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أعوام فما فوق، قد تفقد صوتك أو تصاب بطفح جلدي أثناء تناول هذا الدواء، تشمل الآثار الجانبية الأخرى: انزعاج الحلق، حمى، دوخة، سيلان الأنف.







فوار مذيب للبلغم

موقع "هيلث كير" الأمريكى قدم مشروبا طبيعيا بديلا لأدوية مذيب البلغم وطارد للمخاط، وهو عبارة عن الآتي:

مكونات المشروب: ورق الجوافة ملعقة صغيرة جنزبيل ماء نصف ملعقة عشبة البرقوش عسل



طريقة التحضير: فى وعاء عميق تُغلي المكونات السابقة وتترك جانبا وتغطى حوالى ساعة ثم تصفية المشروب وتناول كوبا منه في المساء، وآخر على الريق؛ فهو مثالى لتقليل أعراض الكحة المزعجة، كما يمكنك تناوله ساخنا حسب الرغبة.



الغرغرة بالماء المالح يمكن أن تساعد الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة على التخلص من البلغم المتدلي في مؤخرة الحلق، حتى أنه قد يقتل الجراثيم ويخفف التهاب الحلق.







دواء طارد للبلغم للكبار

البخاخات Dornase-Alfa (Pulmozyme.









أفضل دواء للبلغم من الصيدلية كشف موقع healthline عن بعض الأدوية الموصوفة إذا كنت تعاني من البلغم، المحلول الملحي مفرط التوتر هو علاج يتم استنشاقه من خلال البخاخات يعمل عن طريق زيادة كمية الملح في ممراتك الهوائية، يأتي في نقاط قوة مختلفة ويمكن استخدامه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق، يوفر هذا العلاج راحة مؤقتة فقط وقد يتسبب في بعض الآثار الجانبية ، مثل السعال أو التهاب الحلق أو ضيق الصدر.



Dornase-Alfa (Pulmozyme) هو دواء مخفف للمخاط يستخدم غالبًا من قبل الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، أنت تستنشقه من خلال البخاخات كما أنها مناسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أعوام فما فوق، قد تفقد صوتك أو تصاب بطفح جلدي أثناء تناول هذا الدواء. تشمل الآثار الجانبية الأخرى:انزعاج الحلق، حمى، دوخة، سيلان الأنف.







أدوية مذيبة للبلغم للأطفال يعد تحديد سبب السعال المزمن أمرًا حاسمًا في علاج الكحة الشديد مع البلغم، حيث إنه في الكثير من الحالات، حيث إن التدخين قد يكون الأسباب في حدوث السعال المصاحب للسعال، لذا قد يناقش الطبيب علاجات تحد من شراهتك تجاه التدخين، وتشمل الأدوية المستخدمة في علاج السعال المزمن ما يلي:



1- مضادات الهيستامين: ويمكن علاج الكحة الشديدة مع البلغم عبر استهلاك مضادات الهيستامين، مثل: الكورتيكوستيرويدات، وعقاقير إزالة الاحتقان، تمثل هذه الأدوية العلاج القياسي لأنواع الحساسية.



2- أدوية الربو: وتساهم أدوية الربو في علاج الكحة الشديدة مع البلغم، والتي تؤخذ عن طريق الاستنشاق، حيث تمثل موسعات الشعب الهوائية طرق العلاج الأكثر فعالية للسعال المرتبط بالربو، حيث تقلل الالتهاب وتفتح المسالك الهوائية.



3- المضادات الحيوية: وقد يكون علاج الكحة الشديدة مع البلغم بسبب وجود عدوى بكتيرية، أو فطرية، أو متفطرات، فقد يصف لك الطبيب مضادات حيوية للتخلص منها نهائيا، والحد من الأعراض.







طريقة إخراج البلغم من الرئتين