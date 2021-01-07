طريقة إخراج البلغم من الرئتين، يتشكى الكثير من مشكلة البلغم المتراكم على الصدر ، ويجدون صعوبة في التخلص منه حتى مع تناول الأدوية ، و التوقف عن بعض العادات الخاطئة التى تضر بصحة الرئتين، كما أن البلغم هو عبارة عن المخاط الذي يتم إنتاجه في داخل الجهاز التنفسي تحديدًا دون باقي أجزاء الجسم، وعادة ما يخرج مع الكحة محملًا بالفيروسات والبكتيريا التي سببت المرض بالإضافة للخلايا المناعية المكافحة للمرض.





ويمكنك طرد البلغم بطرق طبيعية منزلية دون الحاجة لتناول الأدوية ، إليك أسهل الطرق التي تساعد في إذابة البلغم والتخلص منه بحسب نصائح موقع هيلث لاين ..





1-أوراق الجوافة ، وهو من أهم الأعشاب التي تساعد في التخلص من البلغم والسعال ، كما أنه صحي وآمن ويمكن استخدامه للحوامل وأثناء فترة الرضاعة ايضا ، فقط قم بغلي أوراق الجوافة مع الماء ويتم تناوله يوميا على الريق .





2- الزنجبيل ، وهو صحي ومفيد ويعمل على إذابة البلغم و التخلص من الاحتقان كما أنه مضاد للفيروسات و الجراثيم ، فقط قم بوضع ملعقة صغيرة من الزنجبيل لكوب من الماء المغلي مع ملعقتي عسل أبيض وتناوله مرتين يوميا .





3- عصير الليمون الدافئ ، وهو يقتل الجراثيم والميكروبات وينقي الجسم ويطهره كما يعمل على التخلص من السعال والبلغم ، قم بعصر ليمونة على كوب ماء دافئ مع ملعقة عسل ابيض .





طريقة إخراج البلغم للكبار





الغرغرة بالماء المالح يمكن أن تساعد الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة على التخلص من البلغم المتدلي في مؤخرة الحلق، حتى أنه قد يقتل الجراثيم ويخفف التهاب الحلق.



اخلطي كوبًا من الماء مع 1/2 إلى 3/4 ملعقة صغيرة من الملح، حيث يعمل الماء الدافئ بشكل أفضل لأنه يذيب الملح بسرعة أكبر، ومن الجيد أيضًا استخدام المياه المفلترة أو المعبأة التي لا تحتوي على الكلور المهيج، ارتشف القليل من الخليط وقم بإمالة رأسك للخلف قليلًا دع المزيج يغسل في حلقك دون شربه و انفخ الهواء برفق من رئتيك للغرغرة لمدة 30-60 ثانية ، ثم ابصق الماء كرر حسب الحاجة، وذلك حسبما كشف موقع healthline.





التخلص من البلغم بسرعة





يقول بعض الأطباء إن شرب الماء أفضل طريقة للتخلص من المخاط ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام الأدوية مثل guaifenesin، يخفف هذا الدواء من التصريف لذلك يسهل إزالته التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا لهذا الدواء الغثيان والقيء، مثلما أفاد موقع webmd.





علاج للبلغم من الصيدلية



كشف موقع healthline عن بعض الأدوية الموصوفة للبلغم، المحلول الملحي علاج يتم استنشاقه من خلال البخاخات يعمل عن طريق زيادة كمية الملح في ممراتك الهوائية، يأتي في نقاط قوة مختلفة ويمكن استخدامه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق، يوفر هذا العلاج راحة مؤقتة فقط وقد يتسبب في بعض الآثار الجانبية ، مثل السعال أو التهاب الحلق أو ضيق الصدر.



Dornase-Alfa (Pulmozyme)هو دواء مخفف للمخاط يستخدم غالبًا من قبل الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، أنت تستنشقه من خلال البخاخات كما أنها مناسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أعوام فما فوق، قد تفقد صوتك أو تصاب بطفح جلدي أثناء تناول هذا الدواء. تشمل الآثار الجانبية الأخرى:انزعاج الحلق، حمى،دوخة،سيلان الأنف.

علاج البلغم بالصدر للكبار

هناك بعض تناول العلاجات المتاحة دون وصفة طبية حسبما كشف موقع healthline، كمضادات الاحتقان على سبيل المثال فهي تقلل المخاط الذي يتدفق من أنفك لا يعتبر هذا المخاط بلغمًا ، ولكنه قد يؤدي إلى احتقان الصدر. تعمل مزيلات الاحتقان عن طريق تقليل التورم في أنفك وفتح مجاري الهواء.





يمكنك العثور على مزيلات الاحتقان الفموية على شكل أقراص أو كبسولات، سوائل أو شراب، مساحيق منكهة هناك أيضًا العديد من بخاخات الأنف المزيلة للبلغم في السوق.



يمكنك تجربة منتجات مثل guaifenesin ،Mucinex يسمى هذا النوع من الأدوية طارد للبلغم ، مما يعني أنه يساعدك على طرد المخاط عن طريق ترققه وتخفيفه. عادة ما يستمر العلاج بدون وصفة طبية لمدة 12 ساعة ، ولكن اتبع تعليمات لمعرفة عدد مرات تناوله.