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برلمان

نائب يكشف لوزير التعليم العالي أسماء معاهد «بير سلم» تعمل دون ترخيص

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:09 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
دعا الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى ضرورة مواجهة معاهد "بير السلم" والفنكوش، والتي تعمل بدون ترخيص.



وأكد خلال الجلسة العامة بالبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك العديد من الإعلانات في الصحف لهذه المعاهد والتي تدعي تقديم امتيازات وهمية سواء الإعفاء من التجنيد وغيره، وهو مغاير للحقيقة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قبضة من حديد على هذه المعاهد.


وأعلن حسام المندوه الحسيني، أنه سيسلم المجلس صورا بأسماء هذه المعاهد ليتم إيداعها مضبطة المجلس.


وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون لها مستشفيات، مشيرا إلى أن كثيرا من التراخيص منحت للجامعات الخاصة بدون أن يكون لديها مستشفى جامعي.


وقال: "أتمنى أن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقية للتنفيذ على الأرض"، متابعا: "الأبحاث الموجودة في الأدراج علينا الاستفادة منها".
 

وشدد على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وجود سياسة واضحة للبحث العلمي، وكذلك ضرورة عرض نتيجة هذه الأبحاث وتأثيرها.


وطالب عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك تنسيق بين التعليم العالي، والتعليم قبل الجامعي فيما يتعلق بمدارس المبدعين، وأن يستكملوا مسار الدراسة في كليات لرعاية المبدعين وليس دخول الجامعات العامة.
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