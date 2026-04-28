حنان موسى: البرامج الثقافية تحظى بتفاعل كبير جدًا في سيناء

أكدت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن أي عمل في أي مكان يتم بناءً على دراسة، وأن سيناء لها خصوصية، لأنها قلب الوطن، وأن هناك مبادرات ثقافية لاكتشاف المواهب واستمرار التنمية.



وأضافت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن هناك ورشًا للأمور الحرفية، وأن هناك فعاليات وعروضًا ثقافية مختلفة هدفها تقديم كل شيء لأهالي سيناء.



ولفتت إلى أن البرامج الثقافية تحظى بتفاعل كبير جدًا في سيناء، وأن منطقة بئر العبد شهدت تقديم برامج ثقافية، وأن الأطفال في سيناء يتمتعون بثقافة كبيرة، فمنهم من يمتلك ثقافة الشعر، ومنهم من يمتلك ثقافة الرسم.



وأشارت إلى أن البرامج الثقافية تتم خلال العام وليس خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات، وأن ما يتم يحافظ على التراث، وأن وزارة الثقافة تقدم مجهودًا كبيرًا للحفاظ على التراث.