مؤلفات صدقى ومكاوى والشريعى الروحانية فى حفل الإنشاد بالجمهورية الخميس

تقدم فرقة الانشاد الديني حفلا بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة مساء الخميس 21 يناير علي مسرح الجمهورية.





يتضمن البرنامج مختارات من الاعمال الروحانية منها يا سيد السادات للشيخ محمد عبدالله، صلينا الفجر فين لحسين فوزي ، الله زاد محمد تعظيمًا لعبدالعظيم محمد ،قول لهم الله نصرني لاحمد صدقي ،يا رسول الله اجرنا لمحمد ثروت، يا طيبة من التراث الخليجي ، مسك الختام لعمار الشريعي ، امنت بالله واسماء الله الحسني لسيد مكاوي ، كن مع الله لمحمد رشاد ، يا نسيمات المدينة لرضوان درويش ،يا ام البشائر من التراث سلام الله يا طه لجمال سلامة وجمالك في قلبي لاحمد عبد الله وتوزيع قائد الحفل الدكتور علاء عبدالسلام.





ويشارك في أداء هذه الاعمال كلا من: حاتم زايد ، اشرف زيدان ،بلال مختار ، احمد بكر ،عيد ابوالمجد،احمد نافع ،احمد حسن ،سماح عباس ووائل سراج .





يذكر ان فرقة الإنشاد الديني اسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت اولي حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني ، تخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده علي الاناشيد والابتهالات الدينية لى جانب مشاركتها فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .