شخص معروف قام بـ اختراعه.. تعرف على جهاز الفونوغراف





وجهاز الفونوغراف يسمى أيضا بـ غرامافون وهو أول جهاز استخدم لتسجيل الصوت واستعادة الصوت، اخترعه العالم توماس إيدسون عام 1877 وتم تسميته بالفونوغراف حيث تشتق من كلمتي فونو وتعني "الصوت" وغراف وتعني "الكتابة".





الفونوغراف عبارة عن قرص حلزوني يبدأ التسجيل عند طرف القرص وينتهي عند مركزة، وهذا الجهاز كان الأكثر شيوعا للتسجيلات الصوتية خلال القرن العشرين، ورغم حلول التسجيل الرقمي مكانه بداية من الثمانينات إلا أنه لا يزال ينتج ويستخدم كتحف فاخرة.





وتمكن جهاز إديسون من تسجيل صوت على إسطوانه معدنية ملفوفة داخل رقيقة من الصفيح ثم اعاد ترديد الصوت مرة اخرى ، وفوق الأسطوانة وضعت أبرة ملحقة بحاجز غشائي لقرص هزاز، وعند تكلم أي شخص في جهاز يوضع بين الشفتين تنتشر الموجات الصوتية وتجعل الغشاء والإبرة يهتزان ، ولأستعادة الصوت، يتم وضع إبرة ملحقة بحاجز غشائي على الأسطوانة وأثناء دوران الأسطوانة، تسبب النقرات على الرقيقة في اهتزاز الإبرة والحاجز الغشائي ، وهذه الاهتزازات تحدث أصواتا تشابه تقريبا الصوت الأصلي .









من المعروف إن توماس إديسون هو من قام باختراع المصباح الكهربي، ما لا يعرفه الكثيرون أن إيدسون لم يقم باختراع المصباح فقط، ولكن قام باختراع عدد من الأجهزة مثل جهاز الفونوغراف وآلة التصوير السنيمائي، كما طور العديد من الأجهزة مثل مولد الطاقة الكهربية والاتصال الجماهيري وتسجيل الصوت.