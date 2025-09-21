قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات جوية حادة ومفاجئة وظاهرة خطيرة.. بدء فصل الخريف غدًا وهذه أبرز سماته
عبد العزيز جمال

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا رسميا كشفت فيه عن تفاصيل بداية فصل الخريف في مصر، حيث أوضحت أن الفصل سيبدأ غدا الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، لافتة إلى السمات المناخية المعتادة والتقلبات الجوية المحتملة خلال هذه الفترة.

بداية فصل الخريف وسماته المناخية

أكدت الهيئة أن مناخ فصل الخريف في مصر يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة، إلا أنه قد يشهد بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق، خاصة في النصف الأول من الموسم. 

وأشارت إلى أن هذه الارتفاعات تعد طبيعية في مثل هذا التوقيت من العام نتيجة تغير الفصول.

الشبورة المائية والضباب

أوضحت الأرصاد أن فصل الخريف يتخلله في بعض الأحيان فرص لتكون الشبورة المائية الكثيفة، والتي قد تصل في شدتها إلى حد الضباب بما يمثل خظرة كبيرة في بعض الأحيان على اللطرق السريعة، خاصة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. 

وأكدت الهيئة أن هذه الظاهرة الجوية قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، مما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر.

الأمطار حول معدلاتها الطبيعية

وبحسب توقعات التنبؤات الفصلية، فإن معدلات سقوط الأمطار خلال فصل خريف هذا العام ستكون حول المعدلات المناخية المعتادة، مما يشير إلى عدم وجود انحراف كبير عن طبيعة الخريف في مصر. 

ومع ذلك، شددت الأرصاد على أهمية متابعة النشرات الدورية، نظرا لاحتمالية تغير التوقعات وفق المؤثرات الجوية المستجدة.

حالات عدم الاستقرار والعواصف الرعدية

لفتت الهيئة إلى أنه في بعض الفترات، ومع وجود منخفضات جوية شديدة البرودة في طبقات الجو العليا، قد تتعرض البلاد لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

وأوضحت أن تلك الحالات قد تؤدي إلى تكون السحب الرعدية والعواصف المصاحبة لها، والتي ينتج عنها زيادة فرص سقوط الأمطار ونشاط قوي للرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية على مناطق متفرقة من الجمهورية.

تأثير منخفض السودان الموسمي

وأشارت الأرصاد إلى أن جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تتأثر أحيانًا بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يجلب معه فرص سقوط أمطار قد تكون غزيرة في بعض الأحيان. 

وحذرت الهيئة من احتمالية تشكل السيول في المناطق الجبلية مثل سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، وهو ما يستوجب استعدادات مسبقة لمواجهة أي طوارئ.

بيان تحذيري واستعدادات مبكرة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذا البيان يأتي في إطار إجراء احترازي يهدف إلى وصف معالم فصل الخريف بدقة، لضمان أخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة من جانب الجهات المعنية والمواطنين. وشددت الهيئة على أنها ستقوم بإصدار التحذيرات الجوية المتعلقة بحالات عدم الاستقرار قبل حدوثها بوقت كاف، من أجل تقليل المخاطر وضمان التعامل السريع مع أي تقلبات جوية مفاجئة.

