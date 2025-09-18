قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
صرخة ضمير.. طيارون أمريكيون يرفضون نقل السلاح لـ إسرائيل
توك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا

هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الصحي في غزة «كارثي» والمستشفيات عاجزة عن الاستيعاب
قالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الصحي في قطاع غزة" كارثي بكل المقاييس"، مشيرة إلى أن النظام الصحي يعاني من انهيار شبه كامل منذ عدة أشهر، مع استمرار العدوان الإسرائيلي.


مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التعاون القائم بين مصر وكبرى الشركات الإسبانية العاملة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد نموذجًا عمليًا للشراكة الاقتصادية التي تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.


مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رفع مستوى العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون الوثيق، تعكس الرغبة المشتركة في تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.


ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري الإسباني فرصة جيدة لتحسين العلاقات
قال ملك إسبانيا، إن منتدي الأعمال المصري الإسباني فرصة جيدة لتحسين العلاقات بين البلدين ، متابعا: “نسعي لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر لمشاريع ملموسية وفرص إستثمارية واعدة”.


الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو
يهتم المواطنون بمعرفة أحوال الطقس يوميًا، خاصة مع اقتراب فصل الخريف والشعور بالتحسن فى الأحوال الجوية تلك الفترة.


بكام عيار 21 ؟ .. أسعار الذهب اليوم الخميس
الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس.


تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس.

شعبة الأدوية: 92% من احتياجات السوق المحلي تُغطيها الشركات الوطنية
حذّر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من أزمة حقيقية تمر بها صناعة الدواء في مصر، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يتعلق بابتزاز من الشركات لرفع الأسعار، بل هو نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات أسعار البيع لفترات طويلة.


وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 43 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 43 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

