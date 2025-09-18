مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التعاون القائم بين مصر وكبرى الشركات الإسبانية العاملة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد نموذجًا عمليًا للشراكة الاقتصادية التي تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.

المشروعات الناجحة بين مصر وإسبانيا

وأبرز رئيس الوزراء عدداً من المشروعات الناجحة، من بينها مشروع شركة "تالجو" في مجال النقل، والذي يمثل طفرة في تحديث منظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروع شركة "جريفولز" في مجال تجميع وتصنيع البلازما، وهو ما يسهم في دعم القطاع الصحي المصري، إلى جانب مشروع شركة "سيمنز جاميسا" في مجال طاقة الرياح، الذي يعزز توجه مصر نحو الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.

كما أعرب مدبولي عن تقدير مصر للتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، خاصة في مجالات الزراعة والري وترشيد استخدام المياه، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا التعاون بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية في مجالات البنية التحتية والمبادرات القومية.

ودعا رئيس الوزراء الشركات الإسبانية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، والتوسع في تنفيذ مشروعات مشتركة مستدامة، مشددًا على أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقوية الروابط الاقتصادية مع إسبانيا، والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا للشعبين