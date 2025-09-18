الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الصحي في غزة «كارثي» والمستشفيات عاجزة عن الاستيعاب

قالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الصحي في قطاع غزة" كارثي بكل المقاييس"، مشيرة إلى أن النظام الصحي يعاني من انهيار شبه كامل منذ عدة أشهر، مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

أوضحت فرسخ خلال مداخلة لها على قناة "القاهرة الإخبارية" أن المستشفيات تواجه عجزاً هائلاً في الأدوية، وحدات الدم، والمستلزمات الطبية، وسط توافد عشرات الجرحى والمرضى يومياً، بينما الطاقة الاستيعابية للمستشفيات محدودة جداً.

اكتظاظ شديد في مستشفيات جنوب القطاع

أشارت إلى أن المستشفيات في جنوب غزة مكتظة بشكل غير مسبوق، حيث يفترش المرضى الأرض في الممرات بسبب نقص الأدوية والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، مما يزيد العبء على الطواقم الطبية المنهكة.

موجات النزوح تفاقم الأزمة الصحية

تابعت فرسخ: "موجات النزوح المستمرة من شمال القطاع ومدينة غزة نحو الجنوب فاقمت الأزمة داخل المستشفيات، ولا قدرة لدينا على استقبال المزيد من المصابين"، مؤكدة أن الطواقم الطبية تصارع يومياً لإنقاذ الأرواح وسط ظروف قاسية جداً.

الحصار والقصف يعيقان دخول المساعدات الإنسانية

فيما يخص المساعدات الإنسانية، أكدت فرسخ أن الحصار الإسرائيلي المشدد واستمرار القصف يعيقان دخول المساعدات، خاصة عبر المعابر الشمالية الغربية للقطاع، ما يزيد من معاناة السكان ونقص المواد الأساسية، خصوصاً الغذائية.