تصعيد إسرائيلي مستمر على غزة واستهداف مكثّف للمدنيين ومناطق النزوح

قال بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من النصيرات، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال مستمرًا ويتصاعد بشكل لافت، وسط استهداف مكثّف لمناطق مدنية ومواقع نزوح.

وأضاف جبر، في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية": "لا تزال الغارات الإسرائيلية تتواصل على مناطق متفرقة من مدينة غزة. قبل قليل، تم انتشال عدد من الإصابات من شارع الوحدة، عقب استهداف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين من قبل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية".

وأشار إلى أن الطائرات المروحية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق القذائف، كما فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المناطق الجنوبية الغربية للمدينة، لا سيما في محيط حي تل الهوى ومنطقة الشيخ عجلين.

كما أكد أن القصف المدفعي الإسرائيلي يُنفّذ بشكل عشوائي ويستهدف مختلف مناطق مدينة غزة، بما في ذلك المناطق الشمالية والشرقية، مما يفاقم من حجم الدمار ويزيد معاناة المدنيين.

وفيما يتعلق بمحاور التوغّل البري، أشار جبر إلى وجود مكثف للآليات العسكرية الإسرائيلية قرب منطقة الصفطاوي وبوابة أبو اسكندر شمال غزة، بالإضافة إلى انتشارها في شارع 8، جنوب حي تل الهوى، حيث تقوم القوات بإطلاق القذائف بشكل مباشر تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وعن أوضاع النزوح، أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن آلاف الفلسطينيين يفرون من مدينة غزة باتجاه جنوب القطاع، عبر طريق الرشيد الساحلي، مشيرًا إلى أنه مكتظ بالعائلات النازحة التي تقطع أكثر من 20 كيلومترًا سيرًا على الأقدام، هربًا من القصف المكثف، في ظل غياب تام للأمن، حتى في المناطق الجنوبية والوسطى.