نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

شركات متورطة في إبادة سكان غزة.. مطالب عمالية بفضحها ومقاطعتها

قطاع غزة
الديب أبوعلي

أدان مجدي البدوي  نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأمين عمال حزب مستقبل وطن بالقاهرة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بشدة ما كشفته تقارير أممية ودولية حول تورط عدد من الشركات متعددة الجنسيات في دعم الكيان الصهيوني المحتل، وتوفير أدوات ووسائل تسهّل ارتكاب مجازره الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وأكد البدوي، أن هذه الشركات، التي تتوزع أنشطتها بين مجالات التكنولوجيا والبرمجيات، والاتصالات، والصناعات العسكرية، والآليات الهندسية، والتمويل، والخدمات اللوجستية والسياحية، تتحمل مسؤولية مباشرة عن دماء آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، إذ وفرت دعماً مادياً وتقنياً للآلة الحربية الصهيونية، بما يجعلها شريكاً أصيلاً في جريمة الإبادة الجماعية الجارية على أرض فلسطين.

وأشار إلى أن هذا التورط الفج يمثل خرقًا صارخًا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها مبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لمحاسبة هذه الكيانات الاقتصادية التي تضع الأرباح فوق حياة البشر، وتختار الاصطفاف في معسكر الدم والعدوان.

وشدد البدوي على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إذ يندد بهذا التواطؤ الخطير، فإنه يعلن دعوته الواضحة والصريحة إلى مقاطعة شاملة لهذه الشركات ومنتجاتها وخدماتها، باعتبار المقاطعة أداة ضغط سلمية فعالة لإجبارها على التراجع عن دعم الاحتلال، والانصياع للقانون الدولي والإرادة الشعبية الحرة.

كما دعا منظمة العمل الدولية وجميع النقابات العمالية العربية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني في كل أنحاء العالم، إلى التوحد خلف هذه الدعوة وإطلاق حملات توعية ومقاطعة واسعة، لتوجيه رسالة حاسمة بأن من يشارك في قتل الشعوب وتهجيرها وتدمير أوطانها لن يكون له مكان آمن في أسواق العالم.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمال في مصر والعالم سيظلون في طليعة الصفوف المدافعة عن الحق الفلسطيني، وأن صوتهم سيظل عالياً في مواجهة الاحتلال وكل من يسانده، حتى يتحقق النصر وتُسترد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني البطل.

قطاع غزة إسرائيل منظمة العمل الدولية اتحاد العمال الإبادة الجماعية فلسطين الكيان الصهيوني شركات متعددة الجنسيات

