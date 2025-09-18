مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رفع مستوى العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون الوثيق، تعكس الرغبة المشتركة في تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

التزام بتقوية الروابط الاقتصادية

وأوضح مدبولي أن مصر لديها التزام راسخ بتقوية الروابط الاقتصادية مع إسبانيا، والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا يخدم مصالح الشعبين، مشيرًا إلى أهمية بناء شراكات تحقق التنمية المستدامة.

منصة للتعاون والشراكات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منتدى الأعمال المصري الإسباني يمثل أداة رئيسية لتفعيل التعاون الثنائي، وفرصة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري التي تحقق المنفعة المتبادلة.