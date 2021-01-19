في توبيخ لـ ترامب.. مرشح بايدن لوزارة الخارجية يتعهد بـ الدبلوماسية والتواضع

يتعهد أنتوني بلينكين، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، بتعزيز التحالفات الأمريكية؛ مؤكدا على قدرة واشنطن على التفوق على منافسة الصين.





ووفقًا لتصريحاته المعدة في جلسة اسستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في وقت لاحق يوم الثلاثاء، من المقرر أن يتعهد المرشح لوزير الخارجية الأمريكية، بالعمل على تنشيط الدبلوماسية الأمريكية المتضررة وبناء جبهة موحدة لمواجهة التحديات التي تفرضها روسيا والصين وإيران.





ووفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، سيقول مرشح بايدن لوزارة الخارجية: "يجب أن يكون التواضع والثقة الوجهين الآخرين لعملة القيادة الأمريكية" ، وفقًا لمقتطفات من تصريحاته المعدة مسبقًا. "





في خطاب يلقيه قبل يوم من تولي بايدن السلطة من الجمهوري دونالد ترامب، الذي اتسمت فترة ولايته التي دامت أربع سنوات بعمل أمريكي أحادي الجانب أزعج الحلفاء بشكل كبير، تعهد بلينكين بالعمل معهم وبتواضع.





وسوف يشرح بلينكين، 58 عامًا، وهو مسؤول مخضرم في السياسة الخارجية ومقرب من بايدن، سبب أهمية القيادة الأمريكية للعالم، بينما يعد بسياسة خارجية تحقق مصالح الشعب الأمريكي.





ووفقًا لتصريحاته المعدة مسبقا، سيقول بلينكن: "عندما لا نكون منخرطين عندما لا نقود، يحدث أحد أمرين: إما أن تحاول دولة أخرى أن تحل محلنا، ولكن ربما ليس بطريقة تعزز مصالحنا أو قيمنا. أو لا أحد يفعل ذلك، ثم تحصل الفوضى.. وفي كلتا الحالتين، هذا لا يخدم الشعب الأمريكي".



