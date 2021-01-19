نشرة الصحة والمرأة.. نقص البروتين في الجسم يسبب 7 مخاطر.. وجمال شعبان يقدم نصائح مهمة للنجاة من النوبة القلبية

يمكن أن تكون

الكبيرة جزءًا من الحياة، وتعلم كيفية تقليصها سيحسن بشرتك بشكل كبير، سواء تم تكبيرها بسبب الانسداد أو الشيخوخة أو أضرار أشعة الشمس، فإن تقليل مظهرها مهم لمعظم الناس، ويمكن لروتين العناية بالبشرة المنتظم والصحي أن يحدث فرقًا كبيرًا، هذا

على أن يصبحوا أكثر إحكامًا مرة أخرى، مما يقلل من مظهرهم.

يساعدهم