نشرة الصحة والمرأة.. نقص البروتين في الجسم يسبب 7 مخاطر.. وجمال شعبان يقدم نصائح مهمة للنجاة من النوبة القلبية
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:44 م
البروتين
نشر موقع صدى البلد، مجموعة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، نستعرضها في السطور التالية:
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن يتعرض الكثير من الأشخاص لـ نوبة قلبية، والتي تبدأ بعدة أعراض وهي ضربات قلب غير منتظمة، والدوار والدوخة، ثم فقدان وعي. يمكن أن تكون المسام الكبيرة جزءًا من الحياة، وتعلم كيفية تقليصها سيحسن بشرتك بشكل كبير، سواء تم تكبيرها بسبب الانسداد أو الشيخوخة أو أضرار أشعة الشمس، فإن تقليل مظهرها مهم لمعظم الناس، ويمكن لروتين العناية بالبشرة المنتظم والصحي أن يحدث فرقًا كبيرًا، هذا
يساعدهم على أن يصبحوا أكثر إحكامًا مرة أخرى، مما يقلل من مظهرهم.
مواليد 19 يناير.. فقد يجهل بعض الأشخاص تاريخ ميلاده وعلاقته وارتباطه بأى برج ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء ومن مواليد 19 يناير عليك باكتشاف برجك فى هذا المقال و مقارنة العيوب والمميزات بك شخصيا. كشفت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، أنه ما زال فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 94 مليونًا حول العالم يثير التساؤلات، حول العدوى ومدة الإصابة وغيرها.
يوجد البروتين في العديد من الأطعمة المختلفة، والبروتين ليس صحيًا فحسب، ولكنه مهم للحياة اليومية وبدونه لا يستطيع الجسم العمل.