من 8 لـ 9 أيام.. الصحة العالمية: مصابو كورونا أكثر نقلا للعدوى خلال هذه المدة

كشفت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، انه ما زال ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، انه ما زال فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 94 مليونًا حول العالم يثير التساؤلات، حول العدوى ومدة الإصابة وغيرها.





وأضافت فوينوفيتش، إلى ان عدد الأيام التي يظل فيها المصاب بعدوى عدد الأيام التي يظل فيها المصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ناقلًا للعدوى حوال من 8 إلى 9 ايام من ظهور الأعراض المعروفة للفيروس، وفقا لما صرحت به لصحيفة "ديلي ميل البريطانية.





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وأفادت فوينوفيتش، بأن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليهم، والتي من أبرزها فقدان حاسة التذوق والشم.





واكدت فوينوفيتش، بأن يمكن لهذه الفترة المعدية ان تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة، لذا فعليهم تجنب التعامل مع الآخرين خلال 14 يوما الإصابة، وحتى اختفاء أعراض فيروس كورونا تماما.





أما الأعراض الأقل شيوعًا فهي آلام وأوجاع والتهاب الحلق و إسهال والتهاب الملتحمة وصداع فقدان حاسة التذوق أو الشم وطفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين. ويذكر أن الأعراض الأكثر شيوعًا لعدوى فيروس كورونا كوفيد 19 هي الحمّى والسعال الجاف والإرهاق،



