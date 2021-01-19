أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

يمكن أن تكون المسام الكبيرة جزءًا من الحياة، وتعلم كيفية تقليصها سيحسن بشرتك بشكل كبير، سواء تم تكبيرها بسبب الانسداد أو الشيخوخة أو أضرار أشعة الشمس، فإن تقليل مظهرها مهم لمعظم الناس، ويمكن لروتين العناية بالبشرة المنتظم والصحي أن يحدث فرقًا كبيرًا، هذا يساعدهم على أن يصبحوا أكثر إحكامًا مرة أخرى، مما يقلل من مظهرهم. يساعدهم





لذا أيا كان الذي يسبب المشكلة فهناك طرق لتصحيح الوضع، لكن تذكري أن بشرة كل شخص مختلفة، وما يصلح لشخص واحد قد لا يناسبك، لذا فالهدف هو الاستفادة من هذه النصائح ومعرفة ما هو الأفضل وتنفيذها في حياتك.





ووفقًا لتقرير بموقع "Power of Positivity” تعرفي علي أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة





‎1- عدم لمس الوجه

‎تجنبي لمس وجهك بأي ثمن، حتى عند وضع المكياج أو المرطب استخدمي الفرش أو أدوات التجميل الأخرى المخصصة لذلك بدلًا من لمسه، فعندما تلمس وجهك بيديك، تنتقل البكتيريا بسهولة إلى وجهك وفي مسامك، وخصوصا اذا كنت تعانين من الحبوب.

من المهم ملاحظة أنه لا بأس من استخدام أطراف أصابعك عند غسل وجهك، فقط كوني لطيفة وتأكدي من وجود طبقة من المنظف دائمًا تحت أصابعك أثناء غسل وجهك.





2- انتبهي إلى كريم الوجه

في حين أن كريم الوجه رائع، فيجب أن تكوني حريصة على أجزاء وجهك التي تقوم بتطبيقه عليها، فمثلًا إذا كان أنفك دهنيًا، ينصح أطباء الجلد بعدم وضع الكريم عليه، وينطبق الشيء نفسه إذا كان لديك رؤوس سوداء على أنفك لأنه يمكن أن يجعل المسام أوسع.

بالنسبة لبقية وجهك، يمكن أن تسبب كريمات الوجه التي تحتوي على الزيت مزيدًا من الانسداد والعيوب، حيث يمتزج الزيت بخلايا الجلد الميتة ويزيد من الانسداد ويمدد كل مسام، لذا يمكن أن يساعد استخدام كريم الوجه الخالي من الزيوت في تخفيف هذه المشكلة وتقليل المظهر السييء.





3- اغسلي وجهك واستخدمي المنظف المناسب





أهم خطوة في روتينك للعناية بالبشرة هي غسل وجهك مرتين في اليوم، حيث يوصي أطباء الجلدية بغسله مرة في الصباح ومرة ​​أخرى قبل النوم، ويساعد غسل وجهك على فك هذه الفتحات الصغيرة مما يجعلها تبدو أصغر.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، لأن الماء الساخن يمكن أن يسبب تهيجًا وتضخمًا أكبر، وإذا اخترت غسل وجهك مرة واحدة فقط في اليوم، فتأكدي من أنه في الليل وبهذه الطريقة، يمكنك غسل أي تراكم أو مكياج.





4- وضع كريم الحماية من الشمس يوميًا





يجب أن يكون الواقي من الشمس عنصرًا أساسيًا في روتين العناية ببشرتك، لأنه يقلل من المسام ويمكن أن يتضاعف كمرطب إذا اخترت النوع المناسب بالإضافة إلى أن الحماية من أشعة الشمس ستساعد على تقليل تكسر الكولاجين، لأنه عندما يحدث تكسر الكولاجين، يصبح وجهك أقل صلابة، وسوف تتمدد بشرتك بسرعة أكبر، عندما تتمدد بشرتك بشكل أسرع، فإنها تتسبب في تضخم وشوائب خطيرة، لذا من خلال ارتداء واقي الشمس كل يوم، فإنك تحمي بشرتك من الضرر الذي يسبب ذلك.

سيكون من الأفضل إذا كنت تستهدف كريم واق من الشمس بحد أدنى SPF 30، هذا يعني أنك ستحتاج على الأرجح إلى أكثر مما يأتي في كريم الأساس، لكن بعض المرطبات هي SPF 30، كما تحتوي بعض أنواع البرايمر أيضًا على عامل حماية من الشمس، مما يساعد المظهر أكثر.





5- تجنبي المكياج السائل

قد يبدو من الأسهل دهن كريم الأساس، لكنه ليس جيدًا لبشرتك، حيث يؤدي فرك هذا على بشرتك إلى دخول مستحضرات التجميل إلى شقوق بشرتك، مما يؤدي إلى تضخمها، وبعد ذلك، سيؤدي المنتج غير الطبيعي إلى تهيج بشرتك مما يؤذي البشرة، لذا من الأفضل وضع واقي للبشرة ومرطب، ثم إضافة البرايمر قبل وضع المكياج، استخدمي المكياج البودرة وضعيه برفق على بشرتك بدلًا من شدّها وفركها.





6- المقشر

ربما سمعت عن التقشير أو حتى جربتيه، يمكن أن يتسبب التقشير المفرط في تهيج الجلد وجفافه، مما يجعل الشقوق تبدو أكبر، لذا يجب عليك فقط تقشير بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع لملاحظة الفوائد.

يعد التقشير مرة واحدة في الأسبوع مفيدًا للغاية، لذلك لا تخافي من تجربته، فعندما تقشري بانتظام ، ستزيلي الخلايا الميتة التي تسبب الانسداد، كما يساعد التقشير أيضًا على إزالة الأوساخ المتراكمة والزيوت الزائدة.









7- اعرفي المزيد عن منتجات الوجه التي تحتوي على أحماض

الأحماض في منتجات العناية بالبشرة آمنة للاستخدام المنتظم وتقدم العديد من الفوائد، أحد الأحماض المفيدة لبشرتك هو حمض الجليكوليك، حيث يتخلص من المواد المتراكمة العالقة بالداخل حتى بعد التنظيف، مما يضمن عدم ترك أي شيء خلفه، ويعد هذا مثالي لتقليل المسام لأنه لا يوجد شيء يمنعها من الانغلاق، كما يعمل حمضان آخران على تحسين بشرتك بشكل كبير، هذه الأحماض هي أحماض ألفا هيدروكسي، والمعروفة باسم AHAs، وأحماض بيتا هيدروكسي، والمعروفة باسم BHAs، لا يقوم هذان الحمضان بتنظيف بشرتك بعمق فحسب، بل يحافظان أيضًا على بشرتك من التمدد، ويمكنك العثور على أحماض الهيدروكسي هذه في منتجات العناية بالبشرة مثل المقشرات والمنظفات، وإذا كانت المنتجات التي تستخدمها تحتوي على حمض الساليسيليك، يمكنك أن تطمئن إلى أنك تستخدم أحماض الهيدروكسي على بشرتك.