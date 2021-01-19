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مرأة

من بينها الملعقة الباردة.. 6 نصائح للتخلص من الهالات السوداء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:09 ص
الهالات السوداء
الهالات السوداء
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قسم المرأة
يؤرق ظهور الهالات السوداء، العديد من الفتيات، لأسباب مختلفة منها الإجهاد، والتعرض المفرط للشمس وعدم الحصول على قسط كاف من النوم، ما يتسبب فى شعورهن بالإحراج أمام الآخرين.

لذا نقدم لك 6 نصائح طبيعية للتخلص من الهالات السوداء وفقًا لتقرير بموقع "Power of Positivity”.

‏‎1 - مزيل احتقان

‏‎إذا كنت تعاني من الحساسية التي تسبب احتقان الأنف، فحاولي تناول مزيل الاحتقان للمساعدة في تخفيف الانتفاخ والظلام تحت عينيك، كما أن بخاخات الأنف فعالة أيضًا في تقليل الاحتقان، وإذا كان ذلك ممكنًا فحاول تحديد سبب الحساسية لديك وإزالة أو تقليل مسببات الحساسية في منزلك.

‏‎2 - مرطب

‏‎كل ليلة قبل النوم، اغسلي وجهك لإزالة أي مكياج أو أوساخ أو غبار، ثم ضعي مرطبًا للعين تحت عينيك، فمكونات مثل فيتامين سي أو الريتينول جيدة للتخلص من الهالات السوداء.

‏‎3 - علاج الملعقة الباردة

‏‎علاج آخر للهالات السوداء هو وضع ملعقة باردة تحت عينيك، اتركي المعلقة تحت عينيك لمدة 30 دقيقة، فالبرودة تقلل الالتهاب والانتفاخ، كما تعمل الأقنعة أو اللاصقات تحت العين بشكل جيد أيضًا.

‏‎4 - عدم التدخين

‏‎يؤثر التدخين على خلايا بشرتك مما يؤدي إلى تكسيرها، فتظهر التجاعيد والهالات السوداء تحت عينيك، كما أن التدخين يجعلك تبدو أكبر سنًا ومرهقًا.

‏‎5 - شرائح الخيار 

‏‎طريقة أخرى بسيطة لتقليل التورم تحت عينيك هي وضع شريحة مبردة من الخيار تحت عينيك لمدة 30 دقيقة، حيث يقلل من أي تورم أو انتفاخ، كما أن الخيار يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك، مما يحسن تدفق الدم إلى بشرتك.

‏‎6 - لا تلمس عينيك

‏‎من السهل فرك عينيك عندما تكون متعبًا لكن الفرك المتكرر لعينيك يتسبب في ظهور الهالات السوداء تحت عينيك أكثر قتامة، نظرًا لأن الجلد تحت عينيك رقيق جدًا، فقد تتسبب في كسر الأوعية الدموية في المنطقة عن طريق الخطأ، مما يجعل الجلد يبدو أغمق أو به كدمات، فإذا استيقظت مع وجود دوائر داكنة تحت عينك، فقد يعني ذلك أنك تفرك عينيك أثناء نومك.
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