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مرأة

حيل سهلة وسريعة وطبيعية تخلصك من الهالات السوداء

الخميس 14/يناير/2021 - 09:35 ص
حيل سهلة وسريعة وطبيعي
حيل سهلة وسريعة وطبيعي تخلصك من الهالات السوداء
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أسماء عبد الحفيظ

تعاني بعض الفتيات والسيدات من مشكلة الهالات السوداء، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك نكشف عن وصفة طبيعية تقضي على الهالات السوداء.


الشاي بالأعشاب: 

عليك ألا ترمي أكياس الشاي وبالأخص شاي البابونج.

استخدميها على العين خاصة بعد القيام بتدليك العين.

أكياس شاي البابونج رائعة لهذا وقد أثبتت أنها تعمل على تفتيح منطقة العين بشكل كبير.

مع هذه الوصفة الطبيعية الرائعة، أنت الآن مستعدة لتقليل الهالات السوداء

لكن دعيني أحذرك، لا يمكن أن يكتمل أي روتين للعناية بالبشرة بدون مكونه السحري وهذا هو الانتظام والانضباط، لذا ابدئى على الفور.


يمكنك استعمال زيت جوز الهند بعد وضع أكياس الشاي وذلك من أجل تفتيح منطقة العين.

كررى هذه الوصفة مرتين أسبوعين وسوف تلاحظين الفرق.


وصفة ثانية الطماطم عامل تقشير ممتاز

اخلطي عصير الليمون وعصير الطماطم الطازج ودلكي منطقة العين بهذا يوميا. اتركي التونر لمدة 20 دقيقة واغسليه بماء جوز الهند.


كما يمكن وضع شرائح الخيار على منطقة العين للتخلص من الهالات السوداء.


ضعي أيضا شرائح البطاطس مقشرة وطازجة للتخلص من الهالات السوداء لمدة ٥ دقائق.


مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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