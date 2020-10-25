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مرأة

عشان وشك ينور .. 5 طرق طبيعية لعلاج المسام الواسعة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:18 ص
عشان وشك ينور ..
عشان وشك ينور .. 5 طرق طبيعية لعلاج المسام الواسعة
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اسماء محمد
تعد المسام الواسعة من أشهر المشكلات التى تعاني منها السيدات ونعرض لكم في هذا التقرير مجموعة من الطرق الطبيعية لعلاج المسام الواسعة.

 الخيار
يعتبر من أفضل العلاجات لعلاج المسام الواسعة، ويمكن لخاصية التبريد للخيار أن تقلص المسام الكبيرة بشكل فعال. ابشري الخيار مع بضع قطرات من ماء الورد وضعي هذا المحلول على بشرتك واشطفه بعد 15 دقيقة لمعرفة الفرق. 


خل التفاح 
يعد خل التفاح قابض طبيعي يزيل الدهون الزائدة من الوجه. في الوقت نفسه، سيؤدي ذلك إلى شد المسام الكبيرة وتقليل خطر ظهور حب الشباب والبثور. سيعيد خل التفاح توازن درجة الحموضة في الجلد.

الثلج 
افركي الثلج على وجهك. سيساعد ذلك على شد بشرتك ، ما يجعل المسام المتضخمة تبدو أقل وضوحًا. افركيها على الجلد لمدة 10-15 دقيقة ، 2-3 مرات في اليوم. 

قناع الطين
استخدمي قناع الطين الذي يمتص الزيت الزائد من وجهك، وهذه هي أكثر الطرق فعالية لمنع انسداد المسام. هذا سوف يمنع توسيع المسام. 

صودا الخبز
ضعي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع القليل من الماء وقلبيهم، ثم ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف. بعد التجفيف ، اغسليه بالماء البارد. سيقلل ذلك من المسام وسيساعد في محاربة حب الشباب.

بياض البيض
ضع بياض البيض على المنطقة المصابة من الجلد المعرضة لكثير من المسام الكبيرة المرئية بوضوح. اتركه يجف لبضع دقائق. اشطفي وجهك جيدًا بالماء. اتبع هذا الإجراء مرة واحدة في الأسبوع.

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