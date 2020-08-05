بـ 3 مكونات فقط.. خلطة لـ علاج المسام الواسعة





نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بخلطة طبيعية فعالة في غلق المسام الواسعة والتخلص من أثار حب الشباب بعد علاجه ، وهي ..





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المكونات

ملعقة حليب بودرة

ملعقة عسل أبيض

ملعقة خل التفاح





الطريقة

في وعاء ضعي الحليب البودرة مع العسل وخل التفاح واخلطيهم جيدا حتى تتجانس المكونات

على بشرة نظيفة استخدمي هذه الخلطة بشكل مستمر لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا

كذلك احرصي على تدليك بشرتك بنصف ليمونة بشكل يومي قبل النوم فهو فعال في علاج مشاكل البشرة الدهنية .