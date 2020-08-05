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مرأة

بـ 3 مكونات فقط.. خلطة لـ علاج المسام الواسعة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:01 م
رشا عوني
يعاني كثيرون من مشكلة المسام الواسعة خاصة أصحاب البشرة الدهنية والذين يعانون من حب الشباب وأثاره الذي يترك المسام واسعة تفسد جمال البشرة ، لكن يمكن علاج هذه المشكلة بوصفات طبيعية منزلية تساعد على تحسين شكل البشرة وغلق المسام

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بخلطة طبيعية فعالة في غلق المسام الواسعة والتخلص من أثار حب الشباب بعد علاجه ، وهي .. 

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المكونات
ملعقة حليب بودرة
ملعقة عسل أبيض
ملعقة خل التفاح

الطريقة
 في وعاء ضعي الحليب البودرة مع العسل وخل التفاح واخلطيهم جيدا حتى تتجانس المكونات
على بشرة نظيفة استخدمي هذه الخلطة بشكل مستمر لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا 
كذلك احرصي على تدليك بشرتك بنصف ليمونة بشكل يومي قبل النوم فهو فعال في علاج مشاكل البشرة الدهنية . 
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