احترسي منها.. 7 أسباب لظهور المسام الواسعة

تعد المسام الواسعة من أكثر المشاكل التى تدمر جمال المرأة وافضل طريقة للحفاظ على البشرة منها هى معرفة أسبابها والابتعاد عنها ، وللأسف توجد الكثير من عاداتنا التجميلية اليومية التى تضر بمسامنا أكثر من أي عوامل خارجية .









عرض موقع Bright Side أهم أسباب ظهور مشكلة المسام الواسعة وانسدادها.





استخراج الرؤوس السوداء أو البثور بالقوة

نعم، يمكن أن يكون فقع البثور مرضيًا حقًا، ولكن يجب أن يتم ذلك بأمان.. هناك بكتيريا على جلدك وظهور بثرة يعرض الجرح لهذه البكتيريا، إذا قمت بفقع بثور غير جاهزة للاستخراج بعد، فإنك تسمح للبكتيريا بالوصول إلى الطبقات الداخلية من جلدك هذا يمكن أن يجعل الوضع أسوأ لأن التهيج سوف ينتشر ، مما يؤدي إلى توسيع المسام والندوب.





كثرة التقشير

يساعد التقشير على إزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة التي يمكن أن تسد المسام. هذا الإجراء البسيط منعش ويمكن أن يجعل مسامك تبدو أصغر . رغم ذلك ، ما عليك سوى القيام بذلك 1-2 مرات في الأسبوع.. يمكن أن يؤدي التقشير المفرط إلى جفاف الجلد وفتح المسام التي تمتص الغبار من محيطها بدون طبقة طبيعية من الزيت. هذا سيجعل مسامك أكبر.





كما أن غسل وجهك أكثر من مرتين في اليوم سيزيل طبقة الزيت الطبيعية. هذا الجلد حساس للأتربة والأوساخ الخارجية مما قد يؤدي إلى الالتهاب وحب الشباب.





ترك البشرة تجف

تؤدي البشرة الجافة إلى ظهور التجاعيد وتجعلك تبدو أكبر سنًا، كما أن البشرة الجافة تتسبب في تسطيح المسام وجعلها تبدو أكبر، لذلك ، فهو ليس ضارًا لمسامك فحسب ، بل يجعلك أيضًا تبدو أكبر سنًا، وهذا من السهل منعه اختاري ماءً منشطًا جيدًا ومرطبًا لنوع بشرتك وضعيهما على وجهك يوميًا.





استخدام منتجات حجب المسام

توجد بعض المنتجات الشائعة للغاية التي تستخدم في العناية بالبشرة ، ولكن لا ينبغي استخدامها على وجهك. تحتوي زبدة الكاكاو وزيت جوز الهند وكريم اللانولين على خصائص تسد المسام. قد تكون مفيدة للحفاظ على بشرتك رطبة ، لكنها قد تسبب عيوبًا وتحفظ على الأوساخ داخل المسام. مثل هذه البثور يمكن أن تمد مسامك، ومن الأفضل إيجاد كريم وجه جيد واستخدام هذه الزيوت على جسمك بدلًا من ذلك.





إعادة ضبط المكياج كثيرا

خلال يومك ماكياج قد ارتداء قبالة طبيعي. لا ضير في تنميقه قليلا ، لكن لا يجب أن تفعله بتعصب. تفرز بشرتك الزيت ، ومن خلال دهن بشرتك بالمسحوق باستمرار ، ستنشئ طبقة من الزيت والأوساخ والمكياج، هذا التحضير المستمر يعني ضمان انتشار حب الشباب والجلد.





تناول طعام ضار

منتجات الألبان والكحول والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المكرر أو الحارة أو المقلية تضر بشرتك. يمكن أن تسبب التهابًا في جسمك وتؤدي إلى بشرة معرضة لحب الشباب. حب الشباب يضعف الغدد الدهنية وفتحات بصيلات الشعر مما يجعل المسام أكبر. لذلك ، تعد خطة النظام الغذائي الجيد دائمًا خيارًا رائعًا للعناية بحالة بشرتك.





عدم استخدام الحماية من الشمس

التعرض لأشعة الشمس ضار ببشرتك من نواح كثيرة. يثخن الجلد ويزيل الكولاجين والإيلاستين والماء منه ويؤدي إلى انكماش الأنسجة. هذا يتسبب في تمدد حواف المسام وتبدو مترهلة. لذلك ، كريم الحماية من الشمس أمر لا بد منه!!



