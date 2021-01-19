مواليد 19 يناير .. اعرف برجك ومميزاته

19 يناير برج الجدي أعرف مميزات برج الجدي

عيوب برج الجدي

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة عمر خبيرة الابراج، إن برج الجدى من الأبراج الترابية التى تتميز بصفاتها النادرة، ولكن هناك بعض عيوب تتوافر فى مواليد برج ا لجدى، خاصةً الرجل أبرزها:





- الانطوائية والعزلة وعدم الاختلاط مع الآخرين في بعض الأحيان.

- التأخر في أخذ القرارات الحاسمة والمصيريّة.

- الصعوبة في إيجاد الشريك.

- الدكتاتوريّة والغرور.

- عدم الثقة بالآخرين.

- التفكير في تحقيق الذات قبل الآخرين.

- قساوة القلب أحيانًا.