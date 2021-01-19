مواليد 19 يناير .. اعرف برجك ومميزاته

مواليد 19 يناير.. فقد يجهل بعض الأشخاص تاريخ ميلاده وعلاقته وارتباطه بأى برج ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء ومن مواليد 19 يناير عليك باكتشاف برجك فى هذا المقال و مقارنة العيوب والمميزات بك شخصيا.
19 يناير برج الجدي أعرف مميزات برج الجدي
كشفت دينا بدر، كاتبة متخصصة في علم الأبراج،عن مميزات برج الجدى يكره كثيرًا الكذب ويحب الصراحة، فهو شخصية واقعية تفضل معرفة الحقيقة مهما كانت قاسية بدلًا من أن تعيش حياتها فى كذبة كبيرة، ولهذا فإذا كنت ترغب فى كسب قلب مولود هذا البرج فاحذر الكذب والمراوغة أثناء تعاملك معه.
عيوب برج الجدي
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة عمر خبيرة الابراج، إن برج الجدى من الأبراج الترابية التى تتميز بصفاتها النادرة، ولكن هناك بعض عيوب تتوافر فى مواليد برج الجدى، خاصةً الرجل أبرزها:
- الانطوائية والعزلة وعدم الاختلاط مع الآخرين في بعض الأحيان.
- التأخر في أخذ القرارات الحاسمة والمصيريّة.
- الصعوبة في إيجاد الشريك.
- الدكتاتوريّة والغرور.
- عدم الثقة بالآخرين.
- التفكير في تحقيق الذات قبل الآخرين.
- قساوة القلب أحيانًا.
- التقليل من شأن الآخرين.