طرق إصلاح زجاج السيارة المشروخ

تطرأ بعض التغييرات على السيارة وبعضها تزعج مالكها، ومن أكثر تلك الأشياء حدوثًا هو كسر أو شرخ زجاج سيارتك، وعلى الرغم من اهتمامك بأناقة سيارتك من الداخل والخارج دائمًا، إلا أنه في بعض الأحيان يحدث شرخ بسيط في سيارتك وتتجاهله، وهو أمر في غاية الخطورة، لأنك إن تركته سوف يزيد مع الوقت، ومع الهواء والسرعات العالية يمكن أن ينكسر أثناء السير لا قدر الله.

















تصليح الزجاج المشروخ

تصليح الزجاج المشروخ في سيارتك هو أمر في غاية الأهمية، فعند ارتطام السيارة في أي وقت مع وجود هذا الشرخ قد يكون في ذلك خطرًا على حياتك لأنه يمكن أن يتم كسره، مما يؤذي القائد والراكبين.









إصلاح نقر زجاج السيارات

توجد مراكز متخصصة في إصلاح نقر زجاج السيارات بشتى الطرق، فبعض المتخصصين يقومون بإصلاحه بالليزر ومادة تشبه مادة اللحام لتنقذ الزجاج من كسره، وتوفر على مالك السيارة تكلفه تغييره التي تتخطى 1000 جنيه.











إصلاح شروخ زجاج السيارات بالملح









أفضل زجاج أمامي للسيارات

أما عن أفضل زجاج أمامي للسيارات، فهو الزجاج الأصلي من الوكيل، لأن الغش في زجاج السيارات أمر معروف لأن زجاج السيارة الأصلي يأتي بشروط وجودة محددة ولا تستطيع شركات الزجاج الأخرى تقليده لعدم قدرتهم على مطابقة نفس جودة الزجاج الأصلي، لأن قوانين حقوق الاختراع لا تسمح بذلك.









زجاج السيارة المقلد لا يوفر الحماية اللازمة من الأشعة فوق البنفسجية يتميز الزجاج الأصلي بوجود ختم العلامة التجارية للشركة المصنعة للسيارة مباشرة عليه، في حين لا توجد علامات على الزجاج التجاري.









طريقة إصلاح الزجاج المخدوش

إصلاح شروخ زجاج السيارات بالملح هي طريقة شائعة، وتتم في الأساس عن طريق خلط كوب من الماء مع قليل من الملح وربع كوب من مبيد حشري، إضافة للقليل من الكحول الكيميائي، ليتم بعد ذلك إلقاء هذا المزيج على الشرخ والانتظار لفترة حتى يقل بعض الشيء، وفي بعض الحالات يختفي تماما حسب نوع الزجاج ونوع السيارة.طريقة إصلاح الزجاج المخدوش تتم عن طريق ملء الشروخ بمادة صمغية، فعندما تجف هذه المادة تملأ الفراغ وتعطى الشكل الأملس للزجاج، ثم يتم وضع مادة كي لا يمتد الشرخ ويتسبب السرطان في الزجاج.