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سيارات

ما أهمية النقاط السوداء على زجاج السيارة؟

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:33 م
أهمية النقاط السوداء
أهمية النقاط السوداء على زجاج السيارة
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اشرف عطية
كثيرا ما نجد أشياء في سياراتنا لا نعرف ما هي فائدتها.. فعلي سبيل المثال احيانا نجد صباغة بلون اسود علي الزجاج الخاص بالسيارة ولا نعلم ما أهميتها والكثير يدرك انها بلا فائدة.


في هذا السياق نطرح عليكم فائدة النقط السوداء على زجاج السيارة .


فوائد الطباعة السوداء علي زجاج السيارة :

1- تمنع تسرب اليوريثان الذي يُثبت الزجاج الأمامي في مكانه .


2- تحمي من تسرب الاشعة فوق البنفسجية الي الداخل لانها مضرة علي الانسان .


3- تعطي مظهرا جماليا لزجاج السيارة .


4- يكون تحتها الغراء الذي يثبت الزجاج و يجب المحافظة عليه من عوامل التعرية و الغسيل.. لذا يجب حمايته بهذه الطبقة .


5- في بعض السيارات يكون اسفله لون غامق لحماية عين السائق من الشمس ويساعده علي التركيز في القيادة . 

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