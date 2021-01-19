غاوية دراسة وروايات.. رحلة نور ابنة عمرو دياب من مصر إلى لندن

"حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي.. عايش بقالي سنين ولا غيرك في بالي".. 26 سنة مرت على إحدى أغاني النجم عمرو دياب التي ظلت ترن نغماتها في أذهان وألسنة جمهوره، والتي كان يغنيها لابنته من شيرين رضا "نور"، واسمها "نور العين".





كانت نور ابنة عمرو دياب تبلغ من العمر 4 سنوات حين قدم لها تلك الأغنية عام 1996، وأحدثت ضجة كبيرة بطريقة تصويرها ولحنها وكلماتها كما عودنا عمرو دياب، من هنا تعرف الجمهور على ابنة عمرو دياب وشيرين رضا، وبعد مرور سنوات طويلة عادت نور ابنة عمرو دياب للوسط من جديد لكن هذه المرة نور الفتاة ذات الثلاثين عامًا.





كانت نور عمرو دياب تعيش حياة طبيعية خلال السنوات الماضية ولم تبحث عن الشهرة أو ترغب في تسليط الأضواء عليها باعتبارها ابنة الهضبة، لكنها نشرت صورة لها أمس على حسابها على إنستجرام فتفاجأ متابعوها بـ ابنة عمرو دياب التي أصبحت "أنسة"، تلك الطفلة نور التي غنى لها أبوها من 26 سنة.





خلال السنوات الماضية لم يعرف الجمهور كثيرًا عن ابنة عمرو دياب، لكنها منذ عام 2000 عاشت في لندن مع أشقائها وبرفقة زينة عاشور التي تزوجها عمرو دياب فيما بعد.





نور ابنة عمرو دياب كان لها أحلام مختلفة تمامًا عن والديها، بعيدة عن الوسط الفني والشهرة، فهي تعشق القراءة والكتابة وكانت تحلم بأن تصبح كاتبة روايات وهي بعمر الـ 17.





أما عن مجال دراستها، فهي قررت أن تنوع في دراستها لتخوض العديد من المجالات، حيث درست "البيولوجي" في إحدى الجامعات المصرية، كما حصلت على ماجستير في التسويق في لندن، وكذلك درست نور إدارة الأعمال ولغة الإشارة.



