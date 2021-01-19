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أخبار العالم

ضم 1086 مقيما.. قرار كويتي مهم بشأن العمالة الوافدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:58 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
أعلنت وزارة القوي العاملة الكويتة عن الغاء اذون عمل ل 1086 من المقيمين. 
 
ومن جانبه بين المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية مدير إدارة العلاقات العامة أسيل المزيد، أن 24639 شركة استفادت من خدمات نظام أسهل منذ اطلاقه. 

وقالت المزيد في تصريحات صحفية لها اليوم وفق ماذكرت صحيفة القبس الكويتية أن اطلاق النظام الجديد جاء بناء على خطة عمل محددة بشكل تدريجي للخدمات الالكترونية ولمدة شهر من تاريخ الاطلاق وتم الاعلان عنها سابقًا .

 وأشارت الي أن إجمالي الانجاز منذ الاطلاق في 12 يناير الجاري بلغ 25565 معاملة شملت تسجيل مركبات وطباعات شهادات وكشف بالعمالة وتجديد 10461 اذن عمل. 

 واوضحت المزيد ان تجديد 3637 عاملا وطنيا وتسجيل اشعارات ل 112 الى جانب إلغاء أذونات عمل بإجمالي 127 بسبب وفاة العمالة. 

وتابعت: ان إدارة مركز نظم المعلومات تواصل الليل بالنهار للإشراف على إنجاز العمل الضخم والذي يعد نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية للهيئة بالتعاون مع قطاع شؤون العمالة والقطاعات المعنية وتفعيل خطة الطوارئ داخليا. 
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