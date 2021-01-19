لمواجهة كورونا.. حملات مستمرة على المواقف وأماكن التجمعات في المنيا

تابع العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا لليوم الثاني على التوالي، الحملات التي تتم بنطاق القرى والمدينة؛ لمتابعة التزام المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد؛ حفاظا على سلامة المواطنين، وتطبيقا للضبطية القضائية بناءً على الكتاب الدوري رقم 2701 لسنة 2021 وقرار وزير العدل رقم 128 لسنة 2021 بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية التنفيذية للقرارات سالفة الذكر.





وأسفرت الحملات برئاسة الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المركز، عن تحرير 37 محضر مخالفة بنطاق حي وسط المدينة ليصبح عدد من حررت لهم محاضر مخالفة 71 محضر مخالفة، وتم تطبيق الغرامات الفورية.





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رافق نائب رئيس المركز في الحملة عرفات عبدالله رئيس الحي وأعضاء من إدارة الأمن والعمليات والتفتيش الإداري والمتابعة والإيرادات لتحقيق أكبر قدر من الانضباط.





وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بعمل حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية برئاسة فاطمة عثمان ومحمد عبدالغنى نائبًا رئيس المركز وسيد طه مدير الإشغالات وعبد الرحمن محمد مسئول الأمن لتطبيق الغرامة الفورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في كل أماكن التجمعات ومواقف السيارات وداخل مواصلات النقل العام والأسواق، وكذلك متابعة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأكد رئيس المدينة، استمرار تلك الحملات بصفة مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن الهدف ليس تغريم المواطنين بينما الدولة تسعى إلى الحفاظ على سلامة الجميع وعدم الإضرار بهم بالتزام ارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس في ظل الموجة الثانية التي يعاني منها العالم كله.





دعا المواطنين إلى ارتداء الكمامة وضرب المثل في الالتزام لأن كل مواطن يرتدي الكمامة يحافظ على نفسه وأسرته وكل المجاورين له في العمل ووسائل المواصلات.





كما واصلت الوحدة المحلية لمجلس قروى تونا الجبل برئاسة حسين عبدالله تمهيد الشوارع بنطاق الوحدة المحلية ورفع ما يقرب من 40 طن قمامة ومخلفات مبانٍ من نقاط التجميع بنطاق الوحدة المحلية، وكذلك استكمال أعمال الصيانة لأعمدة الانارة وتركيب الكشافات بالشوارع والكمائن بقرية البرشا بإشراف رئيس القرية ومسئول الإنارة.





وقال صالح خيرى، رئيس قرية قلندول، إنه تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بالقرية.





كما قام سيد مختار، رئيس مجلس قروى إبشادات برفع ما يقرب 30 طنا خلال حملة النظافة المكبرة، وتم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحلات واماكن التجمعات وكذلك متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدة المحلية.





كما تابع أسامة سيبويه، رئيس مجلس قروى الروضة، مكاتب البريد والمصالح الخدمية بالقرية؛ وذلك للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



