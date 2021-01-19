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رياضة

أخبار الرياضة.. مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي.. غليان في الزمالك بسبب الخصومات التعسفية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:00 م
مباراة الأهلي والبنك
مباراة الأهلي والبنك الأهلي
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة مدوية بشأن محمد سلامة، حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز.

‏تعرض محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة في القدم أثناء مشاركته في التقسيمة خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء.

اعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إصابة وليد سليمان، لاعب وسط الفريق، بتمزق في العضلة الخلفية وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب. 


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود حالة احتقان كبيرة بين موظفي وعمال النادي، تجاه مسئول الأمن بالقلعة البيضاء سامي السبكي.

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، اعتزامه الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.


وجه عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق رسالة شديدة اللهجة لـ محمد فضل عضو اللجنه الخماسية التي كانت مكلفه بادارة اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية عقب تصريحاته مساء أمس. 

نفى مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة توقيع عقوبة الإيقاف ضد ثنائي التحكيم محمد سلامة وعمرو الشناوي بعد إدارتهما مباراة الأهلي والبنك الأهلي.

هاجم الإعلامي أحمد شوبير اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، بعد قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز.

أعلن المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وفاة صهره متأثرا بفيروس كورونا 

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراتين بعد طرده أمام أتلتيك بلباو، أول أمس، الأحد، في نهائي السوبر الإسباني.

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